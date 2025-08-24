Fabio Deivson Lopes Maciel, le gardien brésilien phénomène de longévité

24/08/2025

Peter Shilton : Enormes félicitations à Fabio pour avoir battu le record mondial de matches que j'ai été fier de détenir pendant plus de 28 ans

Quand Fabio a débuté sa carrière, en 1997, Vinicius et Rodrygo n'étaient pas encore nés. Vingt-huit ans plus tard, ce gardien brésilien a battu le record du nombre de matches professionnels disputés par un footballeur, affichant 1.391 rencontres à son compteur qui n'est pas près de s'arrêter.Fabio Deivson Lopes Maciel, qui fêtera ses 45 ans le mois prochain, est loin d'être en pré-retraite: il est un titulaire indiscutable de Fluminense, un des grands clubs de Rio de Janeiro.Et d'après les comptes de ce club, le gardien des "tricolores" de Rio a effacé des tablettes le record du légendaire portier anglais Peter Shilton, qui avait, selon le livre Guinness des records, joué 1.390 matches de 1966 à 1977.C'était mardi, au stade mythique Maracana, lors de la victoire 2-0 sur l'América de Cali qui a permis à son équipe de se qualifier en quarts de finale de la Copa Sudamericana, équivalent sud-américain de la Ligue Europa."Fabio, c'est le meilleur gardien du Brésil!", scandaient en choeur les 35.000 fans du "Flu" quand il a reçu après la rencontre une plaque commémorative de son record, accompagné de sa famille sur le terrain.Si la Fifa ne s'est pour le moment pas prononcée sur l'homologation de ce record, Peter Shilton s'est empressé de rendre hommage à son successeur. "Enormes félicitations à Fabio Deivson Lopes Maciel pour avoir battu le record mondial de matches que j'ai été fier de détenir pendant plus de 28 ans", a salué la légende anglaise.Fabio, 1,88 m, n'a jamais évolué en dehors du Brésil, contrairement à d'autres grands gardiens brésiliens comme Taffarel, Dida, Julio César ou plus récemment Alisson, titulaire à Liverpool.Avant de briller à Fluminense, avec qui il a décroché son titre le plus prestigieux, la Copa Libertadores de 2023, il a évolué 16 saisons sous les couleurs de Cruzeiro, dont il est l'une des plus grandes idoles, remportant le championnat brésilien en 2013 et en 2014.Mais le natif de Nobres, ville de 15.000 habitants de l'Etat amazonien du Mato Grosso (centre-ouest), n'a jamais défendu les buts de la Seleçao, bien qu'il ait été appelé plusieurs fois en équipe nationale, remportant en tant que remplaçant la Copa América en 2004.Il avait pourtant été retenu en équipe jeunes, soulevant notamment le trophée du Mondial des moins de 17 ans avec Ronaldinho en 1997.S'il n'a pas de "vraie" Coupe du monde à son CV -- une injustice pour de nombreux observateurs -- Fabio s'est quelque peu rattrapé en juin et juillet lors du dernier Mondial des clubs, dont il était le plus vieux joueur. Lui qui compte parmi ses coéquipiers un autre quadragénaire, l'ancien joueur du Paris SG, Thiago Silva, (41 ans en septembre)."J'ai toujours essayé de corriger mes erreurs, de me motiver pour m'améliorer au fil des années", a-t-il déclaré lors d'un entretien à l'AFP en marge de ce tournoi où Fluminense a fait sensation, se hissant en demi-finales, grâce notamment aux prouesses de son gardien vétéran.Pour son entraîneur, Renato Portaluppi, c'est "un cadeau" de l'avoir dans son équipe : "Personne ne peut atteindre un tel nombre de matches sans le plus haut niveau de professionnalisme".Mais difficile d'imaginer un tel parcours pour celui qui a grandi dans la ferme de ses parents au fin fond du Mato Grosso.C'est son père qui lui a transmis sa passion pour le football. Il était responsable d'un modeste club local, Ecoplan, où le petit Fabio nettoyait les crampons, apportait de l'eau aux joueurs et préparait leurs maillots."Il était amusant, il râlait tout le temps en disant (...) +c'est toujours moi qui fait tout+ mais il finissait par céder", a raconté au quotidien O Globo un ancien attaquant de ce club, Aguinaldo Soares.Fabio a joué son premier match professionnel à 16 ans avec Uniao Bandeirante, un club de l'Etat du Parana (sud) qui n'existe plus aujourd'hui, et avec lequel il a disputé 30 rencontres.Il s'est illustré pour la première fois dans un grand club à Rio, au Vasco da Gama, dont il a gardé les cages à 150 reprises, avant son long passage à Cruzeiro, où il détient le record de rencontres disputées (976).Si l'on ajoute les 235 matches joués depuis son arrivée en 2022 à Fluminense, le compte est bon : 1.391 feuilles de match."Je ne peux que remercier Dieu, c'est une énorme satisfaction", a résumé cet homme très croyant, père de trois enfants, en célébrant ce record mardi sur la pelouse du Maracana.