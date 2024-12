FPCT : L’encours sous gestion à 17,8 MMDH en 2023

17/12/2024

L’encours sous gestion des Fonds de placement collectif en titrisation (FPCT) en activité a atteint 17,8 milliards de dirhams (MMDH) à fin 2023, en progression de 26,51% par rapport à fin 2022, selon l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).



Suite à l’autorisation de quatre opérations de titrisation au cours de l’année 2023, le nombre de FPCT en activité à fin 2023 s’est établi à 19, dont 7 à compartiments, précise l'AMMC dans son rapport annuel de l'année 2023.



Les quatre nouvelles opérations de titrisation autorisées en 2023 ont été financées par l’émission, par les FPCT, de 4,34 MMDH de parts et de titres obligataires.

En outre, l’année 2023 a enregistré la liquidation de trois fonds et de deux compartiments conformément à leurs règlements de gestion respectifs, rapporte la MAP.



Les opérations de titrisation autorisées jusqu’à fin 2023 ont porté sur l’acquisition par des FPCT de différentes classes d’actifs et la garantie des risques de financement par des FPCT (titrisation synthétique). Par type d’opération de titrisation, l’encours comporte dans une proportion de 28,62% des créances commerciales, réparties entre deux fonds. Les créances résultant de contrats de crédits à la consommation représentent 24,33% de l’encours, réparties entre quatre fonds, dont un fonds avec un compartiment.



Les créances hypothécaires représentent 14,31% de l’encours sous gestion, réparties entre trois fonds, dont un fonds comportant trois compartiments, tandis que les actifs immobiliers totalisent 14,11% de l’encours sous gestion, répartis entre quatre fonds, dont deux à compartiments.



Les opérations de garantie des risques de financement représentent 8,94% du total de l’encours sous gestion et sont réparties entre deux fonds, dont un fonds comportant un compartiment.



S'agissant des encours de créances issues de contrats de location (location avec option d'achat - LOA) et de prêt, ils représentent 4,03% du total de l’encours sous gestion et sont portés par deux fonds, alors que les titres de créances libellés en devises représentent 3,38% de l’encours sous gestion et sont portés par un fonds à un seul compartiment.

Par ailleurs, les créances en souffrance représentent 2,28% de l’encours sous gestion, portées par un fonds à un seul compartiment.