FLAM 2025 : La poésie, refuge pour l'âme et source d'inspiration

03/02/2025

Les participants à une table ronde organisée, samedi à Marrakech dans le cadre de la 3ème édition du Festival du livre africain de Marrakech (FLAM), ont fait l'éloge de la poésie, soulignant son rôle essentiel en tant que refuge pour l’âme et source d’inspiration.



Des écrivains et poètes ont partagé leurs idées sur la force du genre poétique, dont les mots peuvent dépasser les frontières et toucher les cœurs. Ils ont célébré la poésie non seulement comme un art, mais aussi comme une source de vie et un espace de liberté où se croisent des émotions et des valeurs universelles.



Ananda Devi, femme de lettres mauricienne, a soutenu que la poésie est un refuge, une source de consolation capable d'offrir un souffle nouveau. Notant que "la poésie pénètre en nous", elle a insisté sur la capacité de cet lyrique à révéler des vérités profondes et universelles.



Citant la poésie de l’emblématique poète palestinien, Mahmoud Darwich, qui apporte de la lumière par sa force évocatrice, Mme Devi a affirmé que, comme la musique, la poésie donne des ailes et constitue un moyen d’élever l’esprit et de transcender les frontières.



Pour sa part, Marc Alexandre Oho Bambe, poète et slameur camerounais, a souligné que la poésie est un besoin et une passion, ainsi qu’une nécessité qui nourrit l’esprit. Il a insisté sur l'importance de la lecture pour découvrir des univers riches en sens.



"La poésie est une voix et une voie", a-t-il fait observer, relevant que l'expression poétique aide à "vivre en phase avec soi-même". Le poète a également mis en avant le pouvoir de la poésie comme un moyen d’expression personnelle et de connexion intérieure.



De son côté, Rim Battal, artiste et poétesse marocaine, a soutenu que la poésie est un moyen de transmettre des valeurs et de partager des moments de beauté, indiquant que celle-ci permet d’exprimer des émotions et des idées.



Elle a également mis en avant le rôle des femmes en tant qu’inspiratrices de poètes. Selon elle, les femmes incarnent des sources d’inspiration par leur force et leur expérience, enrichissant la poésie de leur présence, de leur voix et de leur regard unique sur le monde.



Par ailleurs, l’écrivain marocain, Kebir Mustapha Ammi, a souligné que les poètes ont toujours été pour lui des voix essentielles. Il a précisé qu’il s’est toujours nourri de poésie, puisant dans les mots une source d’inspiration et de réflexion. Il a également fait part de son immense respect pour les poètes, citant des figures majeures comme Arthur Rimbaud, Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor et René Char, dont les œuvres ont profondément marqué sa sensibilité littéraire et sa vision du monde.



Devenu un rendez-vous culturel incontournable, la 3ème édition du FLAM, qui se poursuit jusqu’au 2 février, vise à contribuer au rayonnement culturel et artistique de l'Afrique, tout en mettant en lumière la richesse de ses littératures et de ses arts.



Le festival consacre également un programme spécial pour les jeunes, avec à la clé des ateliers d'écriture, des stages et des rencontres littéraires dans les écoles et universités partenaires, afin de promouvoir la lecture et l'écriture auprès des jeunes générations.