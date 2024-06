FIDADOC 2024 : Hommage appuyé à la réalisatrice serbe Mila Turajlic

12/06/2024

Le 15ème Festival international du film documentaire d'Agadir a rendu, mardi, un hommage appuyé à la réalisatrice et productrice serbe, Mila Turajlic. Cette cérémonie, qui s'est déroulée en présence d'un parterre de cinéastes et de cinéphiles, a été marquée par la projection de son film "Scènes des archives de Labudović: Non-Alignés".



Dans une déclaration à la MAP, Mila Turajlic s'est félicitée de cette distinction lors de ce rendez-vous cinématographique qui œuvre depuis 15 ans au rayonnement du cinéma documentaire, dans toute sa diversité, à l’échelle internationale.



Sur son film, la réalisatrice serbe a fait savoir que ce long métrage documentaire embarque le public dans un "road trip" en archives à travers la naissance du projet du tiers monde, en s’appuyant sur des images inédites, filmées par Stevan Labudović, le caméraman du président yougoslave Josip Broz Tito.



Pour elle, l'idée est de faire revivre la naissance du mouvement des Non-Alignés, en examinant la manière dont un projet global d’émancipation politique a été façonné par l’image cinématographique.



Née à Belgrade, Mila Turajlic a étudié la production à l’Université de Belgrade et les sciences politiques à la London School of Economics, avant de décrocher un doctorat de l'Université de Westminster.



Son premier documentaire, "Cinema Komunisto", a fait sa première à l'IDFA et au Tribeca Film Festival. Son second film, "L’envers d’une histoire", a remporté le prestigieux prix IDFA du meilleur long métrage documentaire. Son diptyque documentaire "Scènes des archives Labudovic" a fait sa première en 2022, à Toronto (TIFF) puis à Amsterdam (IDFA).



Dans son travail avec les archives, Mila se penche sur les questions de représentations de l'histoire à l'intersection des souvenirs personnels et des récits politiques, cherchant à réactiver les histoires oubliées. Sa pratique artistique s'étend des installations vidéo aux performances documentaires en direct.