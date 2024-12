FIAPS 2024. Hommage à Abdelwahab Doukkali, légende vivante de la musique marocaine authentique

Le Festival international des arts plastiques de Settat consacre sa 20ème édition au continent africain

23/12/2024

La vingtième édition du Festival international des arts plastiques de Settat (FIAPS), dont le coup d’envoi a été donné vendredi 20 décembre en présence de nombreux et prestigieux invités, s’est poursuivie ce week-end dans une ambiance sereine et conviviale.



Plusieurs activités dont des conférences débats, hommages, animations d’ateliers consacrés à la peinture, la sculpture, la céramique et la calligraphie et soirées musicale variées ont ponctué les deux premières journées de cette manifestation artistique annuelle, organisée du 20 au 23 décembre courant par l’Association Bassamat des arts plastiques avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la communication – Département de la culture.



Placée sous le signe « Le Maroc aux yeux de l’Afrique », la 20ème édition du FIAPS a été marquée, dès le premier jour, par une conférence inaugurale autour de la problématique de l’art, à l’Ecole nationale de commerce et de gestion (ENCG) de Settat.



Cette rencontre, modérée par Pr Zoha Haouam, enseignante chercheur à l’ENCG de Settat, a vu la participation de plusieurs artistes, universitaires, chercheurs et étudiants. Elle a permis aux participants d’en savoir plus sur l’art contemporain et son évolution en Afrique ainsi que sur les bases de sa reconnaissance sur la scène mondiale.



« L’Afrique s'impose aujourd'hui comme le berceau d'une nouvelle renaissance artistique. Elle n'est pas seulement une terre riche de traditions et d'histoire, mais aussi un lieu où l'innovation culturelle prend racine et où la créativité s'illustre dans tous les domaines : musique, danse, cinéma et arts classiques », a déclaré à cet effet le Dr. Amane Fahellah lors de cette conférence.



Selon la paneliste, détentrice d’un doctorat en dynamique côtière de l’Université de Bretagne Occidentale et d’un master en gestion de projets de l’Ecole des mines de Paris, « nous assistons à ce que l'on pourrait appeler une nouvelle renaissance africaine, marquée par un mouvement artistique foisonnant et une prise de conscience identitaire profonde », a-t-elle expliqué.



Elle a en outre noté que « les gouvernements africains prennent progressivement conscience du potentiel économique des industries culturelles et créatives (ICC). Ce secteur, qui représente déjà 3 % du PIB mondial, connaît une croissance rapide en Afrique », a-t-elle souligné.



M. Jérôme, qui étudie les arts primitifs depuis plus de 40 ans à travers l’Afrique, a pour sa part partagé son avis sur la pratique artistique, son expérience et son intérêt profond pour les arts.



S’adressant aux étudiants, il les a encouragés à oser créer avec tous les matériaux disponibles, à sculpter et à peindre, en affirmant : « Toutes les couleurs et les matières sont à vos pieds. Osez vous libérer de tout ce qui vous entoure. Tout est intéressant à explorer et à développer. Et surtout, avancez, innovez, inventez. »



Dr. Rashid Diab, contraint de fuir Khartoum en raison de la guerre civile qui ravage son pays le Soudan, s’est également exprimé lors de cette conférence. Le peintre, graveur et théoricien de l’art dont les œuvres ont été exposées depuis les années 1970 à l’échelle internationale a naturellement profité de cette occasion pour évoquer les répercussions de la guerre sur l’art.



Pour le Directeur de l’ENCG-Settat, Dr Rachid Oumlil, qui a une grande sensibilité artistique et qui joue à la guitare, luth, percussion et harmonica, le FIAPS «est un festival vraiment exceptionnel dont on a besoin, surtout en collaboration avec l’Ecole nationale de commerce et de gestion (ENCG) parce que je dis toujours à mes étudiants ici « vous ne faites pas que le management, vous faites de l’art. Si vous n’êtes pas des artistes, vous ne serez jamais des mangers ». Donc avec un festival comme celui-là, il les ouvre sur les horizons de l’Afrique, sur les ressources de l’Afrique, Qu’est-ce qu’on est? Quels sont les différents artistes qu’on a ? Qu’est-ce qu’on peut inspirer d’eux pour être vraiment des vrais managers».



Parmi les moments forts de cette journée de vendredi, l’hommage rendu en début de soirée à la légende vivante de la musique marocaine authentique : Abdelwahab Doukkali dont la présence à l’ouverture officielle du festival au siège de l’association organisatrice du FIAPS était très attendue.



A signaler qu’un peu plus tôt avant ce bel hommage, le chanteur et compositeur marocain a fait le tour des toiles et sculptures exposés dans le cadre de cet événement, échangeant longuement avec ces derniers autour de leurs œuvres sous les flashes des appareils photo qui se bousculaient pour immortaliser ces instants. Des œuvres qui ont aussi attiré le regard d’autres artistes, des critiques d’art, des lauréats des écoles des beaux-arts, ainsi que des passionnés de l’art.



« L’édition 2024 est dédiée à l’Afrique. Elle propose une exposition, des ateliers pour les jeunes, ainsi que des débats autour de l’Afrique, de l’interculturalité, et des liens entre le Maroc et le continent africain. L’objectif est de favoriser un rapprochement à travers l’art, d’encourager les échanges artistiques, et de réfléchir à des stratégies d’exposition », a confié la présidente de l’Association Bassamat des arts plastiques, Rabiâa Echahed.



« Nous souhaitons promouvoir l’art de manière à ce qu’il dépasse le simple acte créatif pour avoir un véritable impact sur le public. Communiquer à travers l’art est l’un des moyens les plus accessibles et efficaces. De nombreux projets sont en préparation dans ce domaine, et nous œuvrons activement à leur réalisation », a-t-elle ajouté.



Azz Abdellah, dont les œuvres mettent en lumière la cause des femmes, déclare : « Je suis vraiment très heureux de participer à cette exposition de qualité, qui réunit des peintres expérimentés, reconnus pour leur savoir-faire. Je suis également ravi que d’autres artistes peintres africains aient été invités à cet événement. Je pense que la peinture africaine est celle de l’avenir. »



Pour lui, « cet événement est une belle opportunité d’échanger des idées et de partager nos expériences. Nous avons beaucoup de points communs : nos coutumes, nos visions et parfois nos problèmes. Je suis honoré de les rencontrer, car ils sont très talentueux et possèdent une capacité remarquable à s’exprimer artistiquement. J’espère également avoir l’occasion, un jour, d’exposer dans l’une des grandes capitales africaines. »



Présent également au vernissage de l’exposition intitulée « Le Maroc et l’Afrique : un chiasme artistique millénaire », l’artiste togolais Sokey Edorh a confié : « C’est la première fois que je participe à ce festival, que je trouve très enrichissant. Il offre une plateforme pour réunir les intellectuels et les acteurs culturels africains, tout en accompagnant la nouvelle marche de l’Afrique vers un développement d’abord culturel et économique, puis social. J’apprécie ce festival à sa juste valeur, car il constitue une véritable source de stimulation pour la jeunesse et pour l’avenir de tout le continent africain. Le Maroc, en se rapprochant de l’Afrique subsaharienne, joue un rôle de parrain, capable de porter la voix de l’Afrique encore plus loin. »



Appareil photo en bandoulière, la photographe et réalisatrice Aurore Vinot n’a cessé de bouger à la recherche du meilleur angle d’images parlantes à immortaliser. «En ce qui concerne le Festival international des arts plastiques de Settat, je constate qu’il y a de nombreux maîtres anciens qui ont énormément à transmettre à la jeune génération. Ce festival est riche en diversité, avec une multitude de perspectives et de regards différents», a confié la photojournaliste et auteure, qui revient de la Biennale de Dakar au Sénégal, où elle a présenté un travail réalisé à Bamako, au Mali.



A noter que la soirée musicale du vendredi a été animée par la troupe sénégalaise (MBEMBA DEABATE & SOBALY) et que la clôture de ce festival devait intervenir le lendemain, dimanche 22, avec au programme des workshops destinés aux étudiants, suivie de la remise des attestations de participation et d’une soirée musicale.



Alain Bouithy- DNE -SETTAT