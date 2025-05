Ezzalzouli s'illustre à la Ligue Conférence

03/05/2025

L'international marocain du Betis Séville, Abdessamad Ezzalzouli, a contribué, jeudi soir, à la victoire de son équipe contre Fiorentina (2-1), lors du match aller de la demi-finale de la Ligue Conférence de l'UEFA.

Le jeune attaquant des Lions de l'Atlas a ouvert le score dès la 7e minute (2-1), permettant à son équipe de prendre rapidement l’avantage.



Le second but des Sévillans a été inscrit par Antony à la 64e minute, avant que Luca Ranieri ne réduise l’écart pour les Italiens (72e).



Devant un stade Benito Villamarín plein à craquer, le Betis et la Fiorentina se sont lancés dans l’avant-dernier acte en vue de la finale, prévue le 28 mai à Wroclaw, en Pologne, avec un niveau de jeu élevé.

Le match retour est prévu le 8 mai au stade Artemio Franchi.



La deuxième demi-finale de la Ligue Conférence a vu le club londonien de Chelsea s’imposer en déplacement sur son adversaire suédois de Djurgarden sur le large score de 4 à 1.