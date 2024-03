Expropriation nasale

19/03/2024

«Avoir du nif », une expression apparemment d’origine algérienne et a priori sympa et plaisante au point d’avoir été pratiquement lexicalisée allant dans le sens de la dignité ou de l’orgueil. Jusqu’à une certaine limite toutefois. Quand « le nif » qui veut dire littéralement « le nez » prend des dimensions exagérées, ça renvoie plutôt à de l’orgueil démesuré et donc au déshonneur plutôt qu’à l’honneur.

Nos charmants petits voisins du côté de l’Est sous le joug de ce qui reste d’une junte aussi complexée que dépassée s’empressant avec ou sans raison de bomber le torse et… le nif.

Une décision souveraine prise par le gouvernement marocain dans les règles de l’art. La procédure de rigueur est parfaitement respectée. Cela, pour rappel, avait concerné par le passé des pays comme les Etats-Unis ou la Turquie et tout s’est passé à l’amiable. Alger par contre a vite fait de perpétrer un communiqué avec un « nif » trop saillant et dégoulinant d’un orgueil aussi malséant qu’impudent.

Les citoyens marocains visés par la même décision savent qu’ils disposent d’un délai de deux mois pour, au cas où ils s’estimaient lésés, procéder à un recours pour se voir rétablis s’il y a lieu.

Le communiqué desdits voisins a le mérite d’exceller dans la tragicomédie. On ne sait trop s’il faut en rire ou en pleurer. Sans sourciller, il reproche au Royaume du Maroc d’avoir « confisqué des sièges de l’ambassade d’Algérie ». Ambassade ? Mais laquelle puisque les bidasses en folie et leur obligés avaient tout bonnement décidé de rompre depuis longtemps déjà les relations diplomatiques entre les deux pays…

Face à une telle inconstance, on ne peut pas ne pas rire au … nez de nos chers voisins qui viennent encore une fois de se casser … le nez tout en nous bouchant… le nez pour s’épargner la puanteur d’une diplomatie nauséabonde qui nous sort par les trous du …nez.

Quant à votre nif…