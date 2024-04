Exposition de bijoux au Théatre Italia

Journée du design italien

26/04/2024

Le Théâtre Italia a accueilli une magnifique exposition de bijoux sous le signe «Le bijou italien sans frontières», en première partie de la soirée marquée par le concert offert par la chanteuse Laila Al Habash.



S’inscrivant dans le cadre des activités de promotion du «Made in Italy», cet événement n’a pas laissé indifférents les amateurs de bijoux au design particulier témoignant d’un savoir-faire reconnu à travers le monde.



Ils sont ainsi venus nombreux admirer un échantillon de créations de bijouterie très inspirées, exposées à l’occasion de l’édition 2024 de la Journée du design italien – Italian Design Day (IDD).



Deuxième fournisseur de bijoux du Maroc après la Turquie avec une part de marché de 23%, l’Italie reste le principal fournisseur du Royaume en technologies et équipements pour la transformation de l’or.



Rappelons qu’elle fait partie des cinq premiers exportateurs de bijouterie au monde avec un chiffre d’affaires à l’export de plus de 10 milliards d’euros, selon des données relatives à l’année 2023.



L’exposition, organisée par le consulat général d’Italie et l’Agence italienne du commerce extérieur (ITA), a permis d’en savoir plus sur les origines de l’orfèvrerie italienne qui était déjà pratiquée à l’époque étrusque.



En effet, «à cette époque-là, on utilisait des techniques encore à ce jour en vogue, comme la granulation, c’est-à-dire l’application de petits grains d’or dans les décorations des bijoux», rappelle un document mis à disposition du public.



Les caractéristiques qui ont fait de l’orfèvrerie italienne une excellence internationalement reconnue sont nombreuses, souligne la même source indiquant que, pour tous les secteurs, l’après-guerre a été un grand défi. «L’orfèvrerie a cependant réussi à le surmonter pleinement: c’est en effet à ce moment historique que les noms et les marques des orfèvres italiens de la haute couture se sont imposés et que les quartiers de l’or ont connu leur plus grand développement».



Par la suite, autour des années 80, et après l’influence du Pop Art, on a assisté à une véritable explosion du Made in Italy, surtout dans le secteur du luxe.



Alain B.