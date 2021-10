Expo Dubaï 2020: Le Pavillon Maroc reflète la place du Royaume comme un grand espace d'innovation

03/10/2021

Le Pavillon Maroc dans l'"Expo Dubaï 2020" reflète la place du Royaume comme un grand espace d'innovation, a affirmé Tarek Oualalou, architecte de ce pavillon. "Puisque les expositions constituent un lieu pour présenter les expériences, nous avons voulu montrer la place du Maroc en tant qu'un grand espace d'innovation", a indiqué M. Oualalou dans une déclaration à la MAP, ajoutant que le pavillon marocain est un témoignage contemporain des traditions ancestrales.



Il a souligné que le pavillon du Royaume dans cette exposition, qui s'est ouverte vendredi, compte 22 bâtiments et qu'il est le plus grand en son genre en comparaison avec les autres pavillons construits lors des participations marocaines dans diverses expositions, relevant que le pavillon a été conçu à l’intérieur sous forme de longues ruelles à l'instar de celles de l'ancienne médina, et comprend des paysages distingués permettant aux visiteurs de voir la diversité du système écologique du Maroc, du désert jusqu'à la mer.



Concernant la construction du pavillon marocain, M. Oualalou a ajouté que des matériaux historiques tels que l’argile et la terre ont été utilisés avec un aspect contemporain pour "montrer au monde entier que nous pouvons trouver des alternatives sans carbone dans le domaine de la construction".



Il a également souligné que "le plus important dans ce pavillon n’est pas ce que nous voyons, mais plutôt ce que nous ressentons, sachant qu'en plus des matériaux exploités, le pavillon est doté de ventilateurs permettant au visiteur de ressentir non seulement la douceur du climat, mais aussi une expérience identique à celle qu’il pourrait vivre au Maroc".



Le Maroc participe à l'"Expo Dubaï 2020" avec un immense pavillon reflétant sa diversité et ses réalisations économiques, culturelles et scientifiques. Le pavillon marocain constitue une plateforme pour partager la vision stratégique du Royaume pour un avenir plus durable et un espace pour contempler l'héritage civilisationnel d’une nation millénaire.



Situé au cœur du District Opportunité, près du pavillon des Emirats Arabes Unis et non loin d’Al Wasl Plaza, monument central du site de l'"Expo Dubaï 2020", le Pavillon Maroc proposera en plus d’une exposition permanente, une programmation artistique, culturelle, économique et scientifique variée, riche et inspirante.



Tenue sous le slogan "Connecter les esprits, construire le futur", l'"Expo Dubaï 2020", qui a été reportée l'année dernière en raison de la pandémie de coronavirus, s'étend sur une superficie de 4,38 km. L'un des plus grands rassemblements culturels dans le monde, cet événement international est considéré comme un incubateur des idées les plus influentes, stimulant l’échange de nouvelles visions et incitant à trouver des solutions réalistes aux vrais défis mondiaux.



Plus de 190 pays prennent part à cette manifestation mondiale à travers des pavillons où ils exposent leurs dernières innovations dans les domaines de l'architecture et des nouvelles technologies. Selon les organisateurs, l'"Expo Dubaï 2020" sera un tournant important pour le lancement d'une nouvelle phase de développement, et constituera une plate-forme extraordinaire permettant à la communauté internationale de collaborer pour trouver des solutions innovantes et pionnières à des questions liées à la durabilité, notamment dans un monde en croissance de plus en plus rapide.