Expo Dubaï 202 Réussite de la Semaine économique marocaine

18/10/2021

La Semaine économique marocaine, tenue dans le cadre de l'Exposition universelle "Expo Dubaï 2020", a connu un grand succès, grâce à la richesse de son contenu, à l'interaction qu'elle a créée avec le public, ainsi qu'à la qualité des intervenants, se félicitent les organisateurs.



Les travaux de la Semaine thématique, tenue sous le thème "le Maroc, un hub mondial pour investir", a été l'occasion de débattre des opportunités d’investissement et du haut potentiel économique dont regorge le Maroc, indiquent les organisateurs dans un communiqué, soulignant qu'ils ont touché du doigt les enjeux, exploré les possibilités et tracé des perspectives d’avenir pérennes, dans les principaux secteurs productifs, de l’industrie, du tourisme, de l’automobile et l'aéronautique, des énergies renouvelables, du numérique, de l’offshoring, du textile, de l’agroalimentaire, du secteur pharmaceutique, de la finance, de la réassurance et de la logistique.



A cette occasion, ajoute la même source, des acteurs nationaux et internationaux se sont relayés pour témoigner d’un Maroc résilient, dynamique, concret, ouvert, et propice à la collaboration, à la coopération et à l’investissement. Et de poursuivre que lors de cette Semaine, les opérateurs nationaux ont bénéficié d’une présence qualitative pour promouvoir, auprès d’une large audience d’investisseurs étrangers de premier rang, l’image d’un Maroc, hub d’investissements multisectoriels compétitifs, capable d’attirer et de pérenniser des partenariats fructueux.



Autre temps fort de cette Semaine, note la même source, le lancement de la marque nationale d’investissement à l’export «Morocco Now» qui met en avant les avantages comparatifs de notre pays. "Nos partenaires internationaux sont unanimes quant à leur perception du Maroc en tant que terre d’opportunités, favorable à l’accueil d’investissements durables dans l’ensemble des secteurs productifs", se sont félicités les organisateurs.



Cette Semaine vient aussi consolider nos efforts de persuasion des opérateurs émiratis à adhérer à la dynamique de croissance dans laquelle s’inscrit notre pays, conclut le communiqué.