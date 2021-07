Expo 2020 Dubaï : Le Maroc au rendez-vous pour partager sa vision d'un avenir durable

Le Pavillon Maroc perdurera après l’Exposition au sein du District 2020

08/07/2021

Le Maroc sera au rendez-vous à l'Expo 2020 Dubaï pour partager sa vision ambitieuse d'un avenir durable et apporter sa contribution aux efforts et à la collaboration mondiale pour une relance économique post-covid, a affirmé le Commissariat général de la Section marocaine.



Dans un communiqué publié mardi, le Commissariat général a dévoilé les orientations de la participation du Maroc à l’Exposition universelle Dubaï 2020. Cette édition, la première organisée dans un pays de la région MEASA (Moyen-Orient – Afrique – Asie du Sud), se déroulera du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022, sur une durée de 6 mois, rapporte la MAP.



Expo 2020 Dubaï représentera ainsi une formidable vitrine scientifique, industrielle, technologique et culturelle pour le Royaume, souligne le communiqué, précisant que le thème du Pavillon Maroc "Héritages pour l’avenir – depuis des origines inspirantes… vers un progrès durable", invitera les visiteurs à (re)découvrir le Maroc, son histoire, son identité, ses réalisations tangibles et sa vision du futur.



"C’est notre dynamisme et la force de notre engagement que nous souhaitons présenter au monde, en donnant à voir un Maroc, au-delà de ce que nous pouvons imaginer", selon Mme Nadia Fettah Alaoui, la Commissaire générale de la Section marocaine.



Déclaré Legacy Pavilion, le Pavillon Maroc perdurera après l’Exposition au sein du District 2020 de Dubaï, un nouvel ensemble urbain appelé à devenir un centre mondial connecté, dédié à la prochaine génération d’innovateurs.



À Dubaï, le Maroc s’exposera à travers son patrimoine ancestral, naturel et culturel, ses savoir-faire et ses talents singuliers, tous porteurs d’avenir et d’espoir pour un futur meilleur.



Le Pavillon sera l’occasion d’aller à la rencontre des Marocaines, des Marocains, de leurs valeurs, et donnera aux millions de visiteurs attendus l’occasion de s’émerveiller du dynamisme de la jeunesse du pays, de sa capacité à construire, à innover, à surmonter les défis, à s’inscrire dans des logiques durables de développement et de paix, selon le communiqué.



"C’est un Maroc historiquement porté par sa capacité à se réinventer sans cesse et à s’inscrire dans une vision pérenne et durable pour les générations futures, qui sera présenté à Dubaï", peut-on encore lire.



Le Pavillon Maroc sera le pavillon de tous les Marocains, qui seront mobilisés dès à présent à travers un riche programme de contenus participatifs sur les réseaux sociaux. A partir du 1er octobre 2021 et pour toute la durée de l’Exposition, un dispositif inédit sera déployé, incluant une riche programmation artistique et culturelle, qui impliquera le grand public marocain d’ici et d’ailleurs.



D’une superficie intérieure de 3 500 m2, le Pavillon Maroc proposera une expérience surprenante à la fois informative, immersive et participative. La visite, pensée comme une déambulation autour d’un patio central, donnera accès à 13 salles sur 7 étages, présentant chacune un univers unique : une expérience scénographique à portée didactique, une expérience artistique à vocation inspirante, le tout dans une forme attractive et ludique qui impliquera aussi bien le corps que l’esprit. Le Pavillon Maroc hébergera également une salle de conférences, un espace B2B, un espace VIP, un restaurant gastronomique, un street food, une tisanerie et une boutique.



Durant six mois, le Maroc proposera une programmation culturelle et artistique au sein de son pavillon et dans les différents espaces mis à disposition au sein du site Expo 2020 Dubaï. Cette programmation inclura expositions, performances, spectacles, concerts, animations, défilés, valorisant la diversité culturelle de toutes les régions du Royaume. Des temps forts sont prévus, avec comme point d’orgue le National Day du Maroc, le 26 décembre 2021, date à laquelle le pays sera mis à l’honneur.



Le Royaume déploiera, à cette occasion, un programme particulièrement fédérateur et festif. Cette journée permettra à tous les visiteurs, et au-delà, de s’immerger dans la culture et l’effervescence artistique du pays.



Dans son Pavillon et au niveau des espaces du site d’Expo 2020 Dubaï, le Maroc proposera une programmation diversifiée de conférences, d’ateliers et de rencontres autour de thèmes fédérateurs renvoyant aux grands défis de notre époque tels que l’innovation, la responsabilité environnementale, le défi climatique, les villes du futur, l’agriculture durable… Ce programme permettra au Royaume de partager son ambitieuse vision, de mettre en avant ses réalisations concrètes, et de partager son savoir-faire en la matière avec les visiteurs et participants à l’Exposition.



Le thème général choisi par Dubaï est d’une évidente actualité : "Connecter les esprits, construire le futur". Il sera décliné en trois sous-thèmes "Opportunité", "Mobilité", "Durabilité" - incarnés par trois districts éponymes qui abriteront les pavillons d’exposition. Le Pavillon Maroc sera situé dans le District "Opportunité", à proximité du Pavillon du pays hôte.