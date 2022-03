Explosion d'une bonbonne de gaz à Attachork: Un mort et un blessé grave

21/03/2022

Un incendie s'est déclaré, dimanche, dans un immeuble du quartier Attachok à cause de l'explosion d'une petite bonbonne de gaz butane, faisant un mort et un blessé dans un état grave. Selon la direction régionale de la protection civile, l'incendie s'est déclaré dans un appartement situé au quatrième étage vers 15H20mn, soulignant que les membres de la protection civile se sont rendus sur les lieux et ont pu maîtriser le feu aux alentours de 17H20mn. Le cadavre de la victime a été transféré à la morgue de l’hôpital Sidi Moumen, alors que la personne blessée a été évacuée vers l'hôpital de Sidi Othmane pour recevoir les soins nécessaires.