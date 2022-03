Exercice aéroterrestre maroco-français "Chergui 2022" dans la région d’Errachidia

22/03/2022

Sur Haute décision de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales, un exercice interarmées maroco-français baptisé "Chergui 2022" se déroule dans la région d’Errachidia du 1er au 25 mars 2022. Les travaux de planification de cet exercice ont été conjointement menés entre les responsables militaires des deux pays, en France et au Maroc, depuis septembre dernier, indique lundi un communiqué de l'état-major général des Forces Armées Royales. "Chergui 2022" est un exercice interarmées mené dans le cadre des missions de défense de l’intégrité territoriale, visant à consolider les capacités de planification et le développement de l’interopérabilité technique et opérationnelle entre les Forces Armées Royales et l’Armée française.