Examen à l’UA de la coopération entre le Maroc et le Département du développement social

18/04/2025

Les moyens de renforcer la coopération entre le Maroc et le Département de la santé, des affaires humanitaires et du développement Social de l’Union africaine (UA) ont été au centre d’un entretien, mercredi au siège de l’organisation panafricaine à Addis-Abeba, entre l’ambassadeur, représentants Permanent du Royaume auprès de l’UA et de la CEA, Mohamed Arrouchi et la nouvelle Commissaire en charge de ce département, Amma Twum-Amoah.



A cette occasion, M. Arrouchi a réaffirmé l’engagement du Royaume à accompagner, de manière responsable, les efforts du Département, notamment dans le cadre de la réforme et de l’opérationnalisation de ses agences techniques.



Le diplomate a aussi rappelé le rôle actif joué par le Maroc en matière de gouvernance migratoire, en mettant en avant les bonnes pratiques développées sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, Champion de l’Union africaine pour la migration.



Il a également souligné l’importance stratégique de l’Observatoire africain des migrations, basé à Rabat, en tant qu’outil continental d’analyse et d’anticipation.

De son côté, la commissaire Amma Twum-Amoah a salué l'engagement constant du Royaume et le Leadership du Souverain, affirmant que la migration constitue une priorité dans son mandat.



Cette rencontre a été l’occasion de confirmer l’engagement des deux parties à promouvoir une approche humaniste, concertée et solidaire de la migration en Afrique tournée vers la défense des intérêts du continent et ses citoyens.