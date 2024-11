"Everybody loves Touda" bientôt sur les grands écrans en Italie

13/11/2024

Le long-métrage "Everybody loves Touda" du réalisateur Nabil Ayouch, projeté en ouverture de la 30ème édition du MedFilm Festival de Rome, sera bientôt distribué dans les salles obscures en Italie.



"Le film 'Everybody loves Touda' sera distribué en Italie à travers la prestigieuse maison de distribution italienne Maestro Distribution", a fait savoir Nabil Ayouch, dans une déclaration à la MAP, en marge du 30ème MedFilm Festival, qui se tient du 7 au 17 novembre courant.



Le cinéaste marocain à succès s'est dit ''extrêmement fier'' de pouvoir projeter son opus à l’ouverture du grand festival italien, d’autant plus que le public a apprécié le spectacle et réagi positivement au film. "C’est une double fierté : pour moi et pour le cinéma marocain qui a désormais sa place parmi les grands", a-t-il ajouté.



Le film, qui a raflé plusieurs prix dans des manifestations cinématographiques de renommée mondiale, a été favorablement accueilli par un public réceptif et cosmopolite de cinéphiles, en présence d’un parterre de personnalités du monde du cinéma, des arts, de la culture et des médias.



Projeté à Cannes Première et sélectionné pour représenter le Maroc aux Oscars 2025, dans la catégorie "Meilleur film international", le long-métrage met en scène le personnage de Touda qui rêve de devenir Cheikha, interprétant des chansons de résistance, d’amour et d’émancipation.



Touda, campé par la comédienne Nisrin Erradi, primée pour ce rôle, nourrit l’espoir d'un avenir meilleur pour elle et son fils, mais son destin est bouleversé par une série d’événements imprévus.



Dans une allocution de circonstance, l’ambassadeur du Maroc en Italie, Yousef Balla, a mis en avant les liens étroits qui unissent le cinéma national au MedFilm, au point de créer la version marocaine du festival, le Royaume ayant abrité cette année la troisième édition.



Après avoir cité une série de réalisations ayant remporté des prix à l’échelle internationale, le diplomate marocain a mis en relief la qualité et l’importance du Festival International du Film de Marrakech, créé en 2001 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour promouvoir l'industrie cinématographique sur les plans national et mondial.



Pour M. Balla, le Maroc s’érige en véritable pays du cinéma, à la faveur de ses paysages fascinants et ses infrastructures de studios de photographie haut de gamme, comparables à celles des pays leaders dans le domaine du septième art.



Outre "Everybody loves Touda", le cinéma marocain est représenté au 30ème MedFilm Festival par les longs-métrages "Adam" de sa réalisatrice Maryam Touzani, "Bye Bye Benz Benz" de Mamoun Rtal Bennani et Jules Rouffio, ainsi que par "Living" de Anas Bouzammour.