Everton au stade de l'extase

Manchester United au ralenti

26/08/2025

La victoire attendra encore pour Manchester United, neutralisé dimanche à Fulham (1-1) durant une deuxième journée de Premier League parfaite pour Everton et Jack Grealish, tombeurs de Brighton (2-0) dans leur stade flambant neuf.



Les Mancuniens ont remporté leur premier point en Premier League, une semaine après la défaite inaugurale contre Arsenal (1-0) à Old Trafford. Mais c'est un point au goût amer, celui des occasions manquées.



Ils ont réussi à surmonter la frustration d'un penalty raté par leur capitaine, Bruno Fernandes (38e), et à ouvrir le score sur un corner de Bryan Mbeumo repris par le défenseur français Leny Yoro puis prolongé dans les buts londoniens par une déviation du dos de Rodrigo Muniz, contre son camp (58e, 0-1).



Mais ils ont été incapables de tenir la distance, rattrapés par un but d'Emile Smith-Rowe (73e, 1-1), sur un centre coupé du pied droit, deux minutes seulement après son entrée en jeu.



"Après le but, j'ai eu l'impression que l'équipe pensait trop au résultat. Nous devons nous concentrer sur notre performance, pas sur le résultat, nous avons oublié de faire les choses normales", a réagi sur Sky Sports l'entraîneur Ruben Amorim.



"Nous pouvons faire mieux, mais nous avons fait les efforts, pour moi c'est le plus important", a ajouté le technicien portugais, arrivé en cours de saison dernière.

Le classement a beau être anecdotique si tôt dans la saison, il place les "Red Devils" au 16e rang.



Tout autre résultat qu'une victoire le week-end prochain contre Burnley, un des promus, aura des airs de crise estivale avant un derby sulfureux contre Manchester City puis la réception périlleuse de Chelsea.



United a investi massivement cet été pour remplumer son attaque, talon d'Achille de la saison dernière. Or, le rendement n'est pas du tout à la hauteur de l'investissement pour l'heure: un but en deux matches.



Matheus Cunha (ex-Wolverhampton), une des principales recrues, a tiré sur un poteau puis buté sur le gardien Bernd Leno après un bel enchaînement, tout cela dans le premier quart d'heure. Bruno Fernandes a envoyé son penalty dans les nuages (38e).



Plus tôt dans l'après-midi, Everton a fait briller son nouvel écrin de 52.000 places, le Hill Dickinson Stadium sur les docks de Liverpool, avec une fête avant et pendant le match contre Brighton (2-0).



Le spectacle a commencé avec des milliers de drapeaux agités en tribunes, des panaches de fumée bleue projetés au-dessus du stade, et il s'est prolongé sur le terrain avec Jack Grealish en haut de l'affiche.



La star déchue de Manchester City, venue se relancer en prêt avec les Toffees, a lancé sa mission rédemption avec deux passes décisives, lui qui n'en avait pas réussi une seule depuis onze mois en Premier League.



Sur son côté gauche, il a fixé un adversaire puis centré fort vers la surface, où Iliman Ndiaye a surgi (23e, 1-0). L'ex-attaquant de l'OM est devenu le premier buteur au Hill Dickinson Stadium, trois mois après avoir inscrit le dernier but à Goodison Park, l'ancien stade historique.



Grealish a récidivé en seconde période avec une passe en retrait pour James Garner, auteur d'une splendide frappe lointaine (52e, 2-0).



A Manchester City, "j'ai passé quatre années formidables et remporté beaucoup de titres. Cet été, j'ai senti qu'il était temps de changer", a déclaré l'Anglais sur Sky Sports. "Il y avait beaucoup de raisons pour lesquelles je voulais venir ici, et aujourd'hui on comprend pourquoi".



L'autre héros des "Evertonians" a été Jordan Pickford, auteur de plusieurs interventions décisives, notamment sur un penalty de Danny Welbeck où il a plongé du bon côté (77e).

Il n'y a eu aucun vainqueur entre Crystal Palace et Nottingham Forest (1-1). Callum Hudson-Odoi a répondu à l'ouverture du score d'Ismaïla Sarr.



La deuxième journée devait s'achever lundi avec le déplacement du champion d'Angleterre, Liverpool, à Newcastle.