Eva Longoria pense que sa jalousie a nui à ses deux premiers mariages

02/08/2022

Eva Longoria a parlé sans pudeur de son combat contre la jalousie dans ses anciennes relations. Lors d'une interview avec l'auteure Isabel Allende pour son podcast Connections with Eva Longoria, l'actrice de Desperate Housewives s'est ouverte sur une émotion difficile à gérer lors de ses deux premiers mariages.



« Je pense aussi que la jalousie absorbe une telle quantité d'énergie. Je me souviens avoir été tellement jalouse que j'avais l'impression d'avoir l'estomac à l'envers. C'est le pire des sentiments. Pourquoi quelqu'un voudrait-il éprouver ce sentiment ? », a-t-elle demandé.

Eva Longoria a été mariée à l'acteur Tyler Christopher entre 2002 et 2004 et au basketteur Tony Parker de 2007 à 2011.



Mais la comédienne a noté que sa relation avec l'homme d'affaires José « Pepe » Bastón, qu'elle a épousé en 2016, est totalement différente.



« Je pense que c'est la raison pour laquelle, avec mon deuxième mariage - non attendez, mon troisième. Je pense vraiment que trouver l'amour à 40 ans, j'ai trouvé (mon mari) quand j'avais 40 ans - et il en avait 50 - c'était juste un peu genre "Pouvons-nous juste profiter de cette vie ensemble ?" Mais bon je lui crie dessus pour la brosse à dents ou des trucs bêtes comme ça, quand même », a révélé Eva Longoria.