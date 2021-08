"Europa Oil & Gas" détient le permis de recherche Inezgane

08/08/2021

La société anglaise Europa Oil & Gas détient le permis de recherche Inezgane, en offshore d'Agadir, en partenariat avec l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM).



Les travaux géologiques et d’interprétation des données disponibles (géologie, sismique 2D et 3D et anciens puits) ont permis d’identifier plusieurs prospects dont les ressources potentielles sont estimées par la compagnie à 2 milliards de barils, indique un communiqué de l'ONHYM parvenu mercredi à la MAP, précisant qu'"il s’agit là de ressources potentielles et non de réserves prouvées".



Le processus d’exploration doit se poursuivre avec des travaux spécifiques complémentaires pour mieux comprendre le système pétrolier et mieux cibler les structures à forer, relève la même source.



Europa Oil & Gas a lancé le processus de recherche de partenaire qui partagerait les frais liés aux investissements des prochaines périodes d’exploration, souligne l'Office, notant que cette procédure utilisée par les compagnies de toute taille, est très commune dans le domaine de l’exploration pétrolière.

L'Office précise également que les compagnies pétrolières cotées en bourse sont obligées de faire des annonces pour informer les investisseurs et les régulateurs boursiers de leurs activités.