Euro Espoirs. Exploit de la Géorgie face au Portugal, Pays-Bas et Belgique se neutralisent

23/06/2023

La Géorgie, coorganisateur du tournoi avec la Roumanie, a créé la surprise en battant le Portugal, l'un des favoris, 2-0 lors de la 1re journée de l'Euro Espoirs jeudi, tandis que les Pays-Bas et la Belgique se sont neutralisés 0-0 dans l'autre match du groupe A.



Dans le groupe B, la logique a été respectée dans les deux rencontres durant lesquelles l'Ukraine et sa galaxie de joueurs du Shakhtar Donetsk se sont facilement imposés 2-0 face à la Croatie, et l'Espagne, autre favori, a fait craquer la Roumanie en seconde période pour l'emporter 3-0 et prendre seule la tête de la poule.

Mais la sensation de cette première journée est venue de Tbilissi où le Portugal, privé de sa star Gonçalo Ramos, blessé, mais avec ses deux Marseillais Vitinha et Nuno Tavares, a chuté d'entrée face à la Géorgie.



Les Géorgiens ont marqué leurs deux buts en première période, par Gagua (37e) et Sazonov (45e+1) sur deux passes décisives de Tsitaishvili et sont parvenus à ne pas prendre de but face à la meilleure attaque de la phase de qualification (41 buts inscrits).



La première journée de l'Euro devrait continuer jeudi avec son affiche la plus relevée et l'entrée en lice de la France opposée à l'Italie à Cluj en Roumanie. Dans l'autre match du groupe D, les outsiders suisses seront opposés à la Norvège à Bucarest. Dans le groupe C, l'Allemagne et Israël, déjà adversaires lors des qualifications, s'affronteront à Koutaïssi en Géorgie et l'Angleterre s'étalonnera face à la République tchèque.