Euro-2024. Lamine Yamal : Je ne sais pas si c'est le plus beau but du tournoi, mais pour moi, c'est le plus spécial

10/07/2024

J'ai déjà dit à ma mère de ne rien m'offrir pour mon anniversaire, être en finale, et la gagner serait quelque chose de grand

Le prodige espagnol, de père marocain, Lamine Yamal, élu homme du match et auteur du but égalisateur contre la France en demi-finale de l'Euro-2024 mardi à Munich, a estimé qu'il s'agissait de son but "le plus spécial" de sa jeune carrière."Je ne sais pas si c'est le plus beau but du tournoi, mais pour moi, c'est le plus spécial", a déclaré Lamine Yamal en conférence de presse, se disant "très heureux de se qualifier pour la finale"."Ce genre de frappe, quand elle sort de ton pied tu sais déjà où elle va", a ajouté ensuite en zone mixte l'ailier espagnol, devenu le plus jeune joueur à marquer dans un match de championnat d'Europe à 16 ans et 362 jours."Dès la 60e minute, je me disais +je vais aller en finale+, je ne pensais qu'à ça. Lors de la dernière édition, je regardais les matchs dans un centre commercial avec des amis", a-t-il expliqué.Interrogé sur la symbolique de son but, où il a effacé Adrien Rabiot, qui l'appelait à "en faire plus" sur le terrain s'il espérait battre la France, Yamal a semblé lui répondre face à la caméra "alors parle maintenant, parle!".Mais il a nié que cette phrase visait le milieu français: "Je ne prête pas attention à ce qui se dit en dehors. Je crois que le destin met tout le monde à sa place, je suis très heureux pour ce but et pour la qualification en finale".Les médias espagnols ont immédiatement comparé son enroulé du pied gauche à celui qu'il avait marqué il y a un an à l'Euro U17, contre la France déjà."Sur le moment je n'y ai pas pensé, mais on me l'a dit ensuite, c'est un but similaire, mais celui-là est encore plus beau!", a-t-il estimé.Le joueur du FC Barcelone, qui aura 17 ans le 13 juillet prochain à la veille de la finale, veut les fêter de la meilleure des manières: "J'ai déjà dit à ma mère de ne rien m'offrir pour mon anniversaire, être en finale, et la gagner serait quelque chose de grand"."Comme on le dit depuis le premier jour, notre objectif est de gagner cet Euro. On va faire tout notre possible pour ramener la coupe en Espagne, et on se voit bientôt à Madrid" a-t-il ajouté.De passage en zone mixte, le milieu de terrain espagnol Rodri a encensé l'adolescent catalan: "Je suis très fier de Lamine. Les gens vont garder le but, l'apparition stellaire de ce garçon de 16 ans. L'avenir qui l'attend est brillant, mais je l'ai félicité pour son engagement défensif, son match tellement complet, l'aide constante qu'il a apportée... Chapeau, vraiment"."Je suis très heureux. Je veux gagner, gagner ! C'est un bonheur de fêter mon anniversaire ici en Allemagne et d'être avec l'équipe", dixit Lamine Yamal.