Euro 2020 : La France et l’Angleterre carburent à plein régime

Le Portugal perd Ronaldo

27/03/2019

Les favoris des qualifications pour l'Euro-2020 ont tenu leur rang lundi pour la deuxième journée des éliminatoires, à l'instar de la France et à l'exception notable du Portugal, qui a concédé le nul face à la Serbie et perdu Cristiano Ronaldo sur blessure.

Face aux Islandais, qui avaient fait sensation à l'Euro-2016, les Français ont remporté une solide victoire 4-0 et offert, au passage, un 35e but en Bleu à Olivier Giroud. L'attaquant de Chelsea est ainsi devenu le troisième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, devant David Trezeguet.

Une large victoire, la deuxième en autant de matches après celle obtenue en Moldavie vendredi (4-1), qui permet aux Français de conserver la tête du peu relevé groupe H.

La Turquie, qui fait aussi figure de "gros" dans ce groupe, s'est imposée sur le même score fleuve à domicile face aux Moldaves (4-0) un peu plus tôt dans la soirée, grâce notamment à un doublé de Cenk Tosun.

Dans l'autre match de ce groupe, l'Albanie est allée remporter une victoire précieuse en Andorre (3-0) et compte désormais autant de points que l'Islande.

La mauvaise opération de la journée est celle du Portugal, qui avait déjà concédé le nul lors de l'ouverture des éliminatoires dans le groupe B face à l'Ukraine, et qui a de nouveau partagé les points à Lisbonne face à la Serbie (1-1).

Ce sont d'ailleurs les Serbes qui ont ouvert le score sur penalty par Dusan Tadic en tout début de match, avant l'égalisation juste avant la pause de Danilo Pereira. Mais la plus mauvaise nouvelle pour les Portugais est certainement la sortie sur blessure de leur superstar Cristiano Ronaldo.

"CR7", qui venait de faire son retour en sélection vendredi après neuf mois de pause, s'est blessé tout seul sur une accélération et est sorti, à deux semaines du quart de finale aller de Ligue des champions de son club, la Juventus Turin, contre l'Ajax Amsterdam.

C'est donc l'Ukraine qui en profite pour caracoler en tête de ce groupe avec quatre points grâce à sa victoire au Luxembourg (2-1) arrachée en toute fin de rencontre. Les Portugais, champions d'Europe en titre, sont provisoirement troisièmes.

Dans le groupe A, l'Angleterre a fait respecter la hiérarchie en s'imposant facilement 5-1 au Monténégro, grâce notamment à un doublé de Ross Barkley, même si les "Trois Lions" se sont fait peur en concédant l'ouverture du score.

Les Anglais sont déjà seuls au monde dans le groupe avec six points, soit quatre de plus que la Bulgarie, qui a accroché le Kosovo (1-1) à l'extérieur.