Euro 2020: La Croatie s’en tire à bon compte

23/03/2019

Les vice-champions du monde croates ont joué avec le feu contre l'Azerbaïdjan (2-1), jeudi, pour leur entrée dans les qualifications à l'Euro-2020, qui ont également vu le Lyonnais Memphis Depay mener le train pour les Pays-Bas face au Belarus (4-0).

Deux buts, deux passes décisives. Depay a battu à lui tout seul les Bélarusses (4-0) pour permettre aux Oranje d'entamer leur campagne par un succès précieux avant de recevoir l'Allemagne dimanche.

Tout le contraire de la Croatie, qui a dû batailler pour dominer, à domicile, les Azéris (2-1). Les vice-champions du monde, menés après un but de Ramil Sheydaev (19e), ont renversé la vapeur par Borna Barisic (44e) puis Andrej Kramaric (79e), mais n'ont pas rassuré leurs supporters.

Ça a été compliqué pour la Belgique aussi, face à la Russie (3-1). Les Diables Rouges ont pu s'appuyer sur Eden Hazard, auteur d'un doublé, pour se défaire de la "Sbornaïa", qui a terminé le match à dix après l'exclusion du Monégasque Aleksandr Golovin (90e+1).

Enfin, l'Ecosse a débuté sa campagne par une humiliante défaite 3-0 au Kazakhstan, modeste 117e nation mondiale, et déjà compromis ses chances de qualification.

Vendredi, les champions du monde français et les champions d'Europe portugais devaient lancer leur campagne éliminatoire par un déplacement en Moldavie et la réception de l'Ukraine, respectivement.