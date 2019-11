Euro 2020 : Allemagne et Pays-Bas décrochent leur qualification

18/11/2019 Libé

L'Allemagne et les Pays-Bas seront bien au rendez-vous de l'Euro-2020: les hommes de Joachim Löw ont décroché samedi leur billet en s'imposant face au Belarus (4-0), tandis que le match nul des "Oranje" face aux Irlandais du Nord (0-0) leur permet d’assurer leur présence.

Avec 18 points, les Allemands sont désormais certains d'obtenir au moins l'une des deux places qualificatives pour la compétition continentale, qui se déroulera à partir du 12 juin prochain dans 12 villes européennes.

Si les buts de Ginter (41e), Goretzka (49e) et Kroos (55e, 83e) ont été décisifs dans la rencontre face aux Belarusses, la Mannschaft doit également en partie sa qualification au nul entre les Pays-Bas et l'Irlande du Nord (0-0). Les Allemands devaient en effet faire mieux que les Irlandais pour sceller leur qualification.

De leur côté, les "Orange" seront également à l'Euro, leur première compétition majeure depuis 2014, après avoir accompli le service minimum samedi. Malgré plusieurs grosses frayeurs face à des Nord-Irlandais offensifs, les Pays-Bas ont néanmoins réussi à accrocher le point qualificatif qui leur manquait, assurant leur deuxième place, avec 16 points.

Ils ne peuvent désormais plus être rejoints par leurs poursuivants, quels que soient leurs résultats respectifs mardi lors de la dernière journée des qualifications.

L'Autriche peut elle aussi déjà souffler. En l'emportant sur la Macédoine du Nord (2-1), elle ajoute son nom à la liste des nations qualifiées pour l'Euro, ne pouvant désormais plus être rattrapée par les Slovènes, relégués à 5 longueurs derrière. Actuellement à la 2e place du groupe G, à trois points de la Pologne vainqueur samedi d'Israël (2-1), les Autrichiens peuvent même encore espérer décrocher la première place s'ils l'emportent en Lettonie mardi.

Enfin, les Croates seront également de la partie en juin. En marquant deux buts en moins de 5 minutes pour recoller au score avant d'enfoncer le clou un quart d'heure plus tard, ils l'ont emporté (3-1) samedi face à la Slovaquie, décrochant du même coup leur ticket pour l'Euro-2020. Avec 5 points d'avance sur leurs premiers poursuivants, les vice-champions du monde sont même assurés de terminer la phase de qualification en tête du groupe E.

Dans le choc du groupe I, c'est la Belgique qui l'a largement emporté sur la Russie (4-1). Ces deux pays étant déjà qualifiés, le seul enjeu de la partie était l'attribution de la première place du groupe, qui revient donc aux Belges.

Avec les nouvelles qualifications de la soirée, ce sont 16 pays qui sont désormais assurés d'être présent à l'Euro-2020. Vendredi, la Finlande et la Suède avaient décroché leur sésame, rejoignant sur la ligne de départ Angleterre, Belgique, Espagne, Finlande, France, Italie, Pologne, République tchèque, Russie, Suède, Turquie et Ukraine.

Tous prêts à succéder au Portugal, vainqueur en 2016 contre la France en finale mais pas encore qualifié pour l'édition 2020.