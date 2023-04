Etincelante soirée soufie à Marrakech

07/04/2023

Une étincelante soirée dédiée à la musique soufie a été organisée, mardi soir au centre culturel "Les Etoiles de Jemaa El-Fna" à Marrakech, dans le cadre des "Soirées du Ramadan", une initiative de l'ambassade d'Espagne au Maroc et l'Institut Cervantes.



Animée par le groupe "Al Firdaus Ensemble", basé à Grenade et composé d'artistes espagnols, marocains et anglais, cette soirée a offert une synthèse de différents arts musicaux, tirés de la tradition occidentale classique, mais également des influences celtiques, du flamenco et des arrangements de chansons provenant du riche héritage de la tradition soufie, de sources arabes, andalouses et turques.



A cette occasion, l'assistance a été conviée à apprécier un florilège de partitions musicales et de mouachahates interprétées avec brio par le groupe multiculturel, emportant le public dans un véritable voyage spirituel où l'âme entame une ascension graduelle vers l'univers soufi.



Le fondateur du groupe, le violoniste et chanteur anglais Ali Keeler, a fait part de sa joie de se produire en ce mois béni du Ramadan et dans cette ville millénaire, riche en patrimoine matériel et immatériel unique.



"L’originalité de notre musique émane du mélange de différents styles musicaux et de thèmes inédits avec des influences celtiques et du flamenco, ainsi que des adaptations provenant du riche patrimoine de la tradition soufie, d’origines turques, andalouses et arabes", a souligné le fondateur du groupe qui a participé à plusieurs festivals internationaux en Espagne, au Portugal, en France, en Allemagne, en Angleterre, aux Etats-Unis, en Tunisie et au Maroc, notamment au Festival de Fès de la culture soufie, dans une déclaration à M24, la chaîne télévisée de l’info en continu de la MAP.



Pour sa part, le directeur de l'Institut Cervantès de Marrakech, Carlos Varona Narvión, a indiqué que cette soirée musicale s'inscrit dans le cadre des "Nuits du Ramadan", une initiative de l'ambassade d'Espagne au Maroc qui porte sur une série de concerts dans les villes de Marrakech, Casablanca, Rabat, Fès, Tétouan, Tanger et Larache, avec les groupes de musique ancienne et spirituelle Al Firdaus Ensemble, Grupo Orontes et Burruezo & Nur Camerata.



M. Varona Narvión a relevé que cette initiative a pour objectif de mettre en avant le pluralisme culturel, l’histoire commune et l’amitié hispano-marocaine, faisant savoir que ce cycle de concerts "offre un voyage spirituel d’une musique caractérisée par la diversité de ses origines arabes et andalouses."



Dans un engagement clair en faveur de l'interculturalisme, de l'histoire partagée, de l'amitié hispano-marocaine et de la richesse culturelle commune, la série de concerts des Soirées du Ramadan 2023 est un voyage à travers la musique des trois cultures, combinant des fragments de la tradition andalouse avec des pièces du répertoire séfarade et des thèmes de la musique chrétienne européenne médiévale, transportant le public dans un voyage spirituel de la musique méditerranéenne, traversant diverses passerelles musicales qui mettront une fois de plus en évidence la proximité culturelle et musicale de l'Espagne et du Maghreb.

