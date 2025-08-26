Eté à El Jadida: Engouement touristique particulier à la faveur d'atouts caractéristiques

Avec son climat tempéré, la beauté de ses plages attrayantes, ses monuments historiques et ses manifestations culturelles et religieuses, El Jadida s’impose comme une destination de choix pour de nombreuses familles marocaines et pour les touristes étrangers en quête d’une expérience riche et authentique.



Ces atouts multiples et diversifiés font d'El Jadida une destination touristique de premier plan. Chaque été, la province connaît une forte affluence grâce à son littoral qui s’étend sur près de 150 kilomètres et compte plus de 40 plages, depuis Sidi Rahal au nord jusqu’à Oualidia au sud. Parmi les plus fréquentées figurent Sidi Bounaime, El Haouzia, Deauville, Sidi Bouzid, Sidi Abed, Sidi Moussa, Mriziga et Sidi Belkhir.



Afin d’améliorer l’accueil et la qualité des services proposés durant la saison estivale, les autorités locales, en coordination avec les différents intervenants et acteurs concernés, ont mis en place plusieurs mesures destinées à assurer la sécurité des estivants et à optimiser la gestion des espaces balnéaires.



Ces dispositions prévoient notamment l’interdiction de circulation des quads sur les plages dédiées à la baignade, l’interdiction de toute activité commerciale sans autorisation préalable ainsi que l'interdiction de l’usage de jet-skis dans les zones surveillées, afin de limiter les risques et garantir la sécurité des vacanciers.



Par ailleurs, des dispositions nécessaires ont été prises pour maintenir la propreté et la sécurité des différentes plages de la province, en veillant à offrir un environnement sûr et agréable aux visiteurs. Ainsi, les autorités locales ont confié à des sociétés privées l’aménagement et l’entretien de plusieurs plages, dont notamment celles d’El Haouzia, El Jadida et Sidi Abed, dans l’optique d’améliorer la qualité des prestations fournies.



Selon le chef de division des collectivités territoriales à la province d'El Jadida, El Mouqri Idriss El Idrissi, plusieurs plages ont été aménagées cette année afin d’offrir aux estivants une expérience de détente, à la fois sécurisée et confortable. Des travaux d’élargissement et d’amélioration de certaines voies menant aux plages sont également en cours pour faciliter l’accès aux visiteurs.



Il a, en outre, affirmé que les autorités locales poursuivent leurs efforts en vue de renforcer le développement touristique de la région et d’en faire une destination incontournable, tant pour les Marocains que pour les étrangers.



Dans ce cadre, il a précisé qu’une convention entre la préfecture d’El Jadida, l’Office chérifien des phosphates (OCP), la direction provinciale de l’équipement, le conseil provincial d’El Haouzia et la commune d’El Haouzia vise à mobiliser un investissement de 21 millions de dirhams (MDH). Ce financement est destiné à l’élargissement de la route d’El Haouzia sur près de 8 kilomètres, à la construction d’un poste de la Gendarmerie Royale, d’un centre de santé, de sanitaires et de douches de plage, afin de garantir confort et sécurité aux estivants.



Outre ses plages, les monuments historiques dont regorge la province constituent l’un des atouts touristiques majeurs qui attirent de nombreux visiteurs du Maroc et de l’étranger. Parmi ces monuments figurent notamment la Cité portugaise, fondée au début du XVIᵉ siècle, la Kasbah Boulaouane située dans la région d’Oulad Frej, ainsi que la médina d’Azemmour.



Les manifestations culturelles, qu’il s’agisse de festivals ou de moussems, représentent également des moments forts d’attraction touristique, en particulier pour les Marocains passionnés par le patrimoine authentique du Royaume.



Parmi ces événements, le Moussem de Moulay Abdallah Amghar occupe une place de choix. Il s’agit de l’une des plus importantes manifestations religieuses et culturelles du Maroc, qui a attiré cette année (du 8 au 16 août) un nombre considérable de visiteurs.

La province accueille également le Festival du patrimoine culturel à El Haouzia, organisé cette année du 21 au 24 août, ainsi que le Festival de l’Aïta à El Jadida, entre autres.



Ainsi, la province d’El Jadida propose une offre touristique complète, combinant détente au soleil sur ses plages, immersion dans un riche patrimoine culturel à travers ses moussems, et découverte d’un héritage historique unique. Cette complémentarité confère à la région une expérience touristique singulière, capable de satisfaire tous les goûts.