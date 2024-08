Etats-Unis: Une enseignante tombe face à un ours dans sa classe

18/08/2024

Dans certaines régions des États-Unis, comme en Californie, les interactions avec l’ours seraient de plus en plus fréquentes. Une enseignante de l’école Peak to Peak à Pine Mountain Club, dans le sud de l’État, en a fait l’expérience le 5 août dernier, rapporte la chaîne de télévision locale KGET.



La professeure a expliqué que ces évènements s’étaient produits alors qu’elle était partie dans le bureau pour faire des photocopies. « Lorsque je suis retournée dans la salle de classe pour ouvrir la porte, l’ours a foncé vers la porte parce que, je suppose, il avait réussi à entrer, mais ne pouvait pas sortir », a-t-elle exprimé. L’ours serait un jeune mâle. Sa mère et son frère auraient été tués. Dans la classe, il a mangé les barres de céréales fournies avec les kits d’urgence en cas de tremblement de terre.



L’enseignante a appelé son mari pour lui demander de l’aide. Par chance, ce policier à la retraite et vétéran de l’armée a justement lancé une entreprise spécialisée dans la dissuasion des ours en milieu rural. Il a donc pu sortir l’animal sans difficultés et sans le blesser.



Si l’incident a donc été rapidement clos, l’homme a fait état de plusieurs centaines d’incidents liés à l’ours durant l’an passé. Ils auraient représenté 90 % des incidents liés à la faune. « J’ai rencontré des habitants qui regardaient la télévision dans leur chambre et l’ours a déchiré la moustiquaire et la fenêtre pendant qu’ils étaient dans la pièce », a-t-il raconté. D’autres seraient tombés sur un ours en train de manger dans leur réfrigérateur.



Ces rencontres se multiplieraient dans de nombreux endroits partout dans le monde à mesure que le développement humain vient empiéter sur l’habitat de l’ours, explique The Guardian. Pour se protéger, les habitants de cette communauté installeraient des moyens de dissuasion comme les tapis cloutés ou des portes et fenêtres électrifiées, et mettraient en place des patrouilles locales de surveillance des ours. Des dispositions qui ne sont toutefois pas toujours suffisantes.