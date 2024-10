Etape de Rabat du Morocco Royal Tour de saut d'obstacles : L’équipe saoudienne remporte la Coupe des nations

01/10/2024

L’équipe saoudienne d’équitation a remporté, dimanche, la Coupe des nations de saut d’obstacles, dans le cadre de la troisième étape de la 13ème édition du Morocco Royal Tour de saut d’obstacles, organisée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI.



L’équipe de l’Arabie Saoudite, composée des cavaliers Khaled Almobty, Meshari Alharbi, Ramzy Al Duhami et Abdullah Alsharbatly, s'est adjugé le titre de cette édition avec 2 points de pénalités, devant l'équipe italienne (Filippo Bassan, Emanuele Gaudiano, Paolo Paini et Nico Lupino) qui a signé 3 points de pénalité.



La troisième position est revenue à l’équipe belge, tenante du titre, composée de Thomas de Wit et Celine Schoonbroodt, avec quatre points de pénalité.



L’équipe marocaine, qui comprend Abdelkebir Ouaddar, Ali Al Ahrach, Vincent Zacharias Bourguignon et El Ghali Boukaa, est arrivée à la 7e position (8 points de pénalité).

La Coupe des nations a connu la participation de huit pays, à savoir la Belgique, la France, l’Irlande, l’Italie, l’Espagne, la Suisse, l’Arabie Saoudite, le Brésil et le Maroc.



A l’issue de la compétition, le ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, a remis la Coupe des nations à l’équipe gagnante.



Cette édition, organisée par le "Morocco Royal Tour" de saut d’obstacles sous l’égide de la Fédération Royale marocaine des sports équestres (FRMSE), a connu la participation des meilleurs cavaliers représentant les clubs nationaux affiliés à la FRMSE, aux côtés d’éminents cavaliers étrangers, dont des médaillés olympiques et des champions aux niveaux mondial et continental.



Le Maroc a été représenté aux épreuves 4* lors de cette étape de Rabat par plusieurs cavaliers, notamment Abdelkebir Ouaddar, détenteur du Grand Prix 5* à Paris en 2016 et des Grands Prix de Tétouan et d’El Jadida l'année dernière, ainsi que par El Ghali Boukaa, Farid Amanzar, Saad Jabri et d'autres jeunes cavaliers.

Le Royaume a également été fortement représenté dans les épreuves 1* par pas moins de 56 cavaliers.



L’étape de Rabat (26-29 septembre) du "Morocco Royal Tour" est la deuxième après celle de Tétouan (19-22 septembre). La troisième étape est prévue du 3 au 6 octobre à El Jadida.