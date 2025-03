Etablissements de paiement: L'APEP élit son nouveau président

L’Association Professionnelle des Établissements de Paiement (APEP) a tenu, récemment, son Assemblée Générale Ordinaire, marquée par l’élection de Maha Kohen, Présidente du Directoire de Damane Cash, à la tête de l’Association pour un mandat de trois ans.



Lors de son intervention à l’issue de son élection, Mme Kohen a exprimé son engagement fort à rassembler les membres de l’APEP autour des priorités stratégiques du secteur, qui traverse une période de transformation importante et présente des enjeux majeurs pour l’avenir de la profession, indique un communiqué de l'APEP.



A cette occasion, les membres de l’Association ont rendu hommage à Hazim Sebbata EBBATA, Directeur Général de l’établissement Cash Plus, dont le mandat est arrivé à son terme en ce début d’année, saluant son engagement et les efforts importants qu’il a déployés au service de la profession.