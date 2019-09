“Esthétique de la création poétique’’, un nouvel ouvrage célébrant l’œuvre de Mohamed Serghini

Un nouvel ouvrage célébrant le parcours créatif et intellectuel du poète Mohamed Serghini vient de paraître, à l’initiative d’hommes de lettres, de culture et de médias, en hommage à l’une des figures marquantes de l’histoire littéraire de la cité Idrisside et de la scène poétique nationale.

Au fil de ses 214 pages, l’ouvrage ‘’Mohamed Serghini…Esthétique de la création poétique’’ déroule des témoignages de ses élèves et de ceux qui ont côtoyé Serghini - l’homme et le poète-, des entretiens et une sélection de ses poèmes.

C’est au critique Driss Ouaghich qu’a été confiée ‘’la lourde tâche’’ de rassembler et confectionner un livre qui retrace une expérience poétique de 70 ans. Le premier poème de Serghini a en effet été publié dans la revue ‘’Al Aniss’’ en 1948 à Tétouan.

Un long parcours au fil duquel le poète est passé de l’enseignement dans différents cycles jusqu’à l’université, en tant que professeur de littérature arabe à la Faculté des lettres et des sciences humaines Dhar Lmahraz de Fès. Pour Driss Ouaghich, le livre est ‘’un geste de gratitude et de reconnaissance pour un long parcours créatif jalonné de contemplation et d’analyse des grandes références occidentales en pensée et philosophie’’.

Une richesse qui rend, bien évidemment, l’exploration de la poésie de Serghini ‘’une tâche ardue qui ne peut être approchée sans une connaissance poussée de la discipline’’, relève-t-il, estimant que ‘’la poésie de Serghini n’est point -ou seulement- un fait sentimental, mais plutôt un acte de philosophie, de pensée et de construction’’.

En fait, Serghini n’a pas choisi ‘’un chemin balisé, survolant les univers du patrimoine et de la modernité, développant constamment ses outils poétiques, enfreignant avec esthétique les codes d’une certaine poésie classique et proposant une poésie imprégnée du symbolisme et de l’interprétation’’. Au fur et à mesure des pages, l’ouvrage revient sur des étapes du parcours singulier de Serghini qui a étudié à ses débuts à l’Université Al Quaraouiyine avant d’enseigner de nombreuses années plus tard la sémiologie à l’université, où il a introduit les philosophies et les connaissances occidentales.

Entre autres témoignages contenus dans le livre, le poète Abdelkrim Tebbal revisite un ‘’parcours exceptionnel’’ et une amitié qui remonte aux années 1950. ‘’Serghini est un phare de poésie qui illumine notre ciel’’, écrit Tebbal. Pour le poète Mohamed Ali Rebaoui, l’œuvre de Serghini a la particularité de puiser dans le patrimoine arabe, tout en s’ouvrant sur la création universelle. ‘’C’est une mosaïque de cultures, de philosophies et d’arts, dans laquelle la culture marocaine est omniprésente’’.

Abdesslam Zerouali, un élève de Serghini, qualifie sa poésie d’’’œuvre singulière, qui n’a malheureusement pas été assez mise en lumières’’. ‘’Serghini est une école en soi. Il a réussi à marier poésie et pensée, à nous plonger dans les abysses de la langue, de la pensée, de la poésie, de l’art et de la littérature’’, estime le poète Mohamed Boudouik.

Né en 1930 à Fès, Mohamed Serghini est licencié en littérature à l’Université de Bagdad en 1959. Il a obtenu, ensuite, un diplôme de littérature comparée à l’Université Mohamed V de Rabat (1963) et un doctorat de la Sorbonne en 1985. Il a publié de nombreux ouvrages et recueils poétiques, traduits en français et en espagnol.