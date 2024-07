Essaouira, un théâtre à ciel ouvert où la musique résonne partout

21/07/2024

Célèbre pour son Festival international "Gnaoua et musiques du monde", son prestigieux "Printemps musical des alizés" consacré à la musique classique et son vibrant "MOGA Festival" dédié à la musique électronique, entre autres, Essaouira, carrefour mondial des arts et des cultures, se veut un théâtre à ciel ouvert où la musique résonne dans chaque recoin de la ville.



Destination touristique d'excellence, la Cité des alizés est devenue, au fil du temps, l'une des villes les plus vibrantes du Royaume, en accueillant une panoplie de concerts, de festivals et de spectacles musicaux tout au long de l'année, pour le plus grand bonheur des mélomanes de tous horizons.



Toutefois, il n'est pas du tout nécessaire de planifier son séjour à Essaouira en fonction des dates des festivals pour savourer des spectacles électrisants, car la Place Moulay El Hassan, l'une des plus belles esplanades de la ville, propose aux passants des performances musicales captivantes du matin jusqu’au soir.



Livrés avec maestria par de jeunes artistes et des troupes locales, ces shows vibrants, qui font désormais partie intégrante des nombreux atouts touristiques de la Cité des alizés, enrichissent le quotidien des Souiris ainsi que celui des touristes et visiteurs, ajoutant ainsi une dimension festive et culturelle à l'animation de la ville.



A l’orée de ses 22 ans, Karim, chanteur et guitariste prometteur, parvient à captiver une foule enthousiaste, avide de découvrir des sonorités à la fois nostalgiques pour certains et innovantes pour d’autres.



Tambourin au pied, guitare acoustique en main et harmonica en bouche, Karim offre un véritable "one man show", mêlant avec élégance une palette de genres musicaux, du Raï au Pop, en passant par le Rock et le Reggaeton.



Le public, charmé par la virtuosité exceptionnelle de ce jeune talent, se voit emporté dans un voyage sonore envoûtant, le temps de sa prestation d'une fusion inédite entre "Aicha" de Cheb Khaled et "See You Again" de Wiz Khalifa.



Alors que le soleil se couche sur l’océan Atlantique, Karim continue à séduire la foule avec des "mash up" ingénieux et captivants, où il marie subtilement des morceaux classiques et contemporains, tels que "Kifak Enta" de Fairouz avec "Hello" d'Adele.

A l'autre bout de la Place, près de l'Horloge d'Essaouira, cette placette emblématique située à l'entrée de la Kasbah, les passants prennent un moment pour se délecter d'un autre spectacle.



Charmée par l'harmonie entre les trois musiciens de cette troupe de musique folklorique marocaine, la foule réagit avec un enthousiasme débordant, offrant des ovations chaleureuses et des murmures d'admiration qui ponctuent chaque interprétation avec une grâce infinie.



Approchés par la MAP, des touristes britanniques ont fait part de leur admiration pour les rythmes envoûtants des instruments traditionnels marocains, qu'ils découvraient pour la première fois.



Enchantés par cette découverte authentique, ils ont exprimé leur désir de revenir pour vivre à nouveau cette expérience unique et immersive.

Sous les remparts historiques de la Sqala de la Kasbah, l’un des emblèmes architecturaux d'Essaouira, Walid émerveille les visiteurs avec une performance musicale raffinée, où les sonorités authentiques de la musique Gnaoua côtoient les influences modernes.



Armé de son Guembri, Walid incarne un talentueux jongleur de sons sur scène. Ses mains, agiles et expertes, dansent avec virtuosité sur les cordes de son instrument, dévoilant des mélodies empreintes de mystère et de nostalgie ainsi que des riffs dynamiques qui captivent l’attention de chaque passant.



A la tombée de la nuit, les sonorités musicales ne semblent pas s'estomper, mais au contraire, elles continuent à résonner avec une intensité renouvelée depuis les toits des Riads, restaurants et cafés de l'ancienne médina.



Les passants, aux yeux charmés, s’abandonnent aux rythmes enivrants qui résonnent dans l’air, se laissant porter par la magie de la scène et l’émotion de cette symphonie nocturne unique.



Par Yassine Chaoui (MAP)