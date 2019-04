Essaouira se met à l’heure de l’éducation numérique

22/04/2019 Abdelali Khallad

A l’initiative de l’Association « Al Qalam », la ville d’Essaouira vient d’abriter le Forum national pour l’éducation numérique intitulé « L’éducation numérique à l’école publique, défis et perspectives ».



Cette rencontre organisée en partenariat avec la direction provinciale du ministère de l’Education nationale et l’antenne locale de l’Association de promotion de l’entraide scolaire a été marquée par sa programmation et la qualité des participations.



Soucieux de mettre les opportunités de la révolution numérique du côté des enfants et jeunes Marocains, les organisateurs ont fait appel à des spécialistes de cette question épineuse qui interpelle toutes les composantes de la société marocaine.



«Comment préparer nos enfants à mieux accueillir, gérer et tirer profit de l’invasion numérique ? », une question phare qui a orienté les différents débats et activités du forum entamé par le vernissage de l’exposition numérique.



« Education numérique et socialisation », « Réseaux sociaux, le pourquoi de l'addiction », « L’éducation aux médias et la pensée critique », « Education aux médias et Intelligence artificielle » ont été, entre autres, les thèmes abordés et débattus durant ce forum qui a été surtout marqué par l’organisation d’ateliers de formation au profit des acteurs pédagogiques autour de «La langue de l’image et la conception graphique », de « La conception de vidéos à usage éducatif » et de «La radio scolaire».



Les enfants du monde rural n’étaient pas en reste dans cette programmation. 100 élèves ont, à cet effet,

bénéficié d’ateliers de sensibilisation autour de l’usage sécurisé de l’Internet ainsi que des autres activités pédagogiques.



Par ailleurs, un don de cinq ordinateurs a été remis à l’école Sidi Ahmed Ouhamed en vue de doter les élèves ruraux d’outils informatiques.



Le forum a été couronné par la remise des prix aux meilleurs participants ayant pris part au concours national organisé par l’Association « Al Qalam ».