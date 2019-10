Essaouira renoue avec les musiques et cultures électroniques

12/10/2019

Le coup d'envoi de la 3ème édition du Moga Festival des musiques et cultures électroniques a été donné jeudi soir à Essaouira, cité de culture, des arts et de métissage.

Dans une ambiance de fête, de retrouvailles et de convivialité, une soirée grandiose a été organisée à l'espace de Dar Souiri, occasion pour les festivaliers parmi les Souiris et les hôtes de la cité des Alizés de danser et vibrer aux rythmes et sonorités du mâalem gnaoui Omar Hayat et sa troupe, et donc de renouer avec cet art ancestral à travers l'interprétation d'un florilège de chansons parmi les plus emblématiques. Une soirée musicale spéciale où les festivaliers ont pu prendre connaissance des différents concerts musicaux et activités programmés dans le cadre de cette nouvelle édition du Moga Festival, et d'avoir ainsi un avant-goût de ce rendez-vous incontournable des musiques électroniques.

"Pour donner un caractère spécial à cette nouvelle édition, qui se poursuivra jusqu'au 13 courant à Essaouira, nous avons accordé une attention toute particulière à la programmation, en multipliant les spectacles et en adoptant des horaires prolongés (de 12h à 05h du matin), ainsi que les ateliers et workshops", a confié à la MAP, le co-organisateur du Moga Festival, Mathieu Corosine.

Et d'ajouter que la finalité est d'assurer une animation de qualité, en y impliquant l'ensemble des acteurs de la ville. Il s'agit de créer une véritable dynamique économique durant les jours du festival, a-t-il expliqué. M. Corosine a mis en avant également la singularité de la ville d'Essaouira qui jouit d'une grande richesse historique et culturelle, d'une spiritualité inouïe et d'une lumière toute particulière, a-t-il dit.

Et de poursuivre que ce rendez-vous est ''un festival international pour les Marocains'' qui réunit de nombreux artistes de renommée, aussi bien Marocains qu'étrangers, notant que toute l'ambition est de voir ce festival à l'avenir s'agrandir en investissant au-delà de la scène principale d'autres espaces de la cité, se prolonger dans le temps (une semaine), et impliquer davantage les différents acteurs de la ville.