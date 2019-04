Essaouira accueille le “Global Influencer Summit”

05/04/2019 Abdelali Khallad

Du 4 au 7 avril 2019, Mogador servira de toile de fond pour la troisième édition du «Global Influencers Summit» (GIS).

Les leaders d’opinion à travers le monde seront en conclave à Essaouira le temps de ce congrès qui met en relief cette «soft» puissance, combien influente et montante.

Parrainé par André Azoulay, conseiller du Souverain et président fondateur de l’Association Essaouira-Mogador, le GIS cible les bloggers, les youtubers, les influenceurs, les marques, les institutions, les médias, sans oublier bien sûr les professionnels du digital.

Cet événement qui s’imprègne des grandes mutations que connait le monde de la communication s’est fixé comme objectif de décortiquer et repenser la communication d’influence et le pouvoir des nouveaux leaders d’opinion qui dictent les nouveaux paradigmes de l’influence digitale.

Suivi par 50 millions de personnes à travers le monde, le GIS accueille cette année 27 influenceurs toutes catégories confondues. Il rendra aussi hommage à Meriem Bensaleh Cheqroun, Mustapha Terrab, Ahmed Rahhou, Fathia Bennis, Samira Sitail, Hamid Ben taher, et Mahi Binebine, sept personnalités marocaines d’horizons différents.

Pour André Azoulay, «Essaouira ville-monde est très heureuse d’accueillir cette édition 2019 du Summit influencers Global. Ces leaders d’opinion qui sont au coeur de la planète image et communication seront chez eux dans la cité des alizés qui a toujours identifié sa destinée aux promesses et à la créativité du grand large».

Un programme riche en moments forts de reconnaissance, de réflexion collective et de partage initié par une agence de communication spécialisée dans le digital.

«Nouveaux paradigmes du leadership d’influence», «Influence : entre gestion de la e-réputation et notoriété», «Marketing d’influence au Maroc». Trois thèmes qui seront débattus le 5 Avril 2019 dans le cadre du forum par un groupe d’intervenants issus de différentes spécialités.

Samedi 6 Avril 2019, le GIS prévoit l’organisation de quatre workshop axés sur des questions pointues telles que «Les indicateurs de performances du marketing d’influence», «Outils d’analytics pour influencer : gérer et certifier ses comptes FB et Instagram» et «Surveiller sa e-réputation».

Un influenceur est une personne active sur les réseaux sociaux qui, de par son statut, sa position ou son exposition médiatique, est capable d'être un relais d'opinion influençant les habitudes de consommation dans un but marketing.

Les influenceurs sont à cet effet sollicités par les marques, les entreprises afin d’améliorer leur communication, ainsi que dans le cadre d’actions publicitaires.