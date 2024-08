Essaouira accueille la 5ème édition des "Plages de la poésie"

15/08/2024

La ville d'Essaouira a accueilli, du 10 au 12 août, la cinquième édition des « Plages de la poésie », un événement organisé par la Maison de la poésie de Marrakech et placé sous l’égide de la Direction régionale de la culture de la région de Marrakech-Safi et la Direction provinciale de la culture d'Essaouira.

Cet évènement se veut une occasion idoine pour rapprocher la poésie de son public dans les espaces ouverts.



A l’instar des éditions précédentes, (Sidi Ifni, Agadir, Essaouira et Tan Tan), cette manifestation a permis à la poésie de voyager entre les lieux et les espaces coïncidant avec le retour des Marocains du monde, ce qui constituait un moment symbolique empreint d'un sens de la convergence.



Cette édition a connu l'organisation d'ateliers de poésie, de lecture et de composition, consacrés à la poésie théâtrale et au développement des compétences de récitation, de voix et d'incarnation, dédiés aux enfants et aux adultes.



Cette manifestation culturelle a été marquée également par la tenue d’une conférence sous le thème «Essaouira : Espace et mémoire dans l'imaginaire poétique et créatif» avec la participation de plusieurs poètes ayant souligné la relation particulière liant les lieux et les écrivains et les poètes.



Chaque soir, sur les rives de la plage d'Essaouira, les amateurs de poésie et le public avaient rendez-vous avec les lectures de poèmes de poètes marocains de différentes générations.

Avec cette manifestation poétique dans l'une des villes côtières, la Maison de la poésie de Marrakech ambitionne d'assurer son ouverture sur les différentes villes et régions du Royaume, a indiqué, dans une déclaration à la MAP, Abdelhak Mifrani, directeur de la Maison de la poésie de Marrakech.



Tout en rappelant que la Maison de la poésie de Marrakech a choisi d'organiser la cinquième édition de cette manifestation à Essaouira, après les éditions précédentes à Sidi Ifni, Agadir, Essaouira et Tan Tan, M. Mifrani a mis l’accent sur l’importance de la poésie et de ses valeurs dans un « monde touché par les discours de haine».



Dans ce sens, il a souligné la capacité de la poésie à combler le fossé entre les cultures et les peuples, à renforcer les valeurs de la cohabitation et à promouvoir le dialogue créatif et constructif.



La cinquième édition des «Plages de la poésie» a rendu hommage au poète Abderrahmane El Hamouli dans le cadre de la section «Expériences poétiques», à travers laquelle la Maison de la poésie de Marrakech tient à célébrer les symboles de la poésie marocaine.

Bouillon d culture

Festival



La culture marocaine dans toute sa richesse et sa diversité a été à l'honneur lors de la 14e édition du Festival Orientalys, qui a eu lieu récemment à Montréal.

Selon un communiqué des organisateurs, une tente caïdale a été installée sur le site du festival, reflétant sous son tissu coloré l'esprit de quatre villes marocaines: El Jadida, Marrakech, Safi et Essaouira.

Plusieurs activités ont rythmé l’événement, dont une simulation du mariage traditionnel marocain, une cérémonie de préparation du thé, un spectacle de chants et de danses ainsi qu’une exposition de produits d'artisanat marocain.

L'ambassadrice du Maroc au Canada, Souriya Otmani, s'est rendue aux ateliers du festival qui a vu la participation de plusieurs pays, notamment d’Afrique et d’Asie, attirant un large public.

L’assistance a aussi eu l'occasion de découvrir des facettes du répertoire musical marocain unique incluant le chaâbi et la musique Gnawa.

Initiée par l’organisme à but non lucratif Hespérides arts et Cultures, en collaboration avec GouchiCom Évents, la participation marocaine a, par ailleurs, offert aux visiteurs un véritable voyage culinaire à travers les plats emblématiques du Maroc, outre un concert animé par le chanteur Zouhair Bahaoui.



Court métrage



La 25ème édition du Festival Cèdre universel du court métrage sera organisée du 07 au 10 novembre à Azrou et Ifrane sous le thème "Les jeunes créateurs, gageure pour l'avenir du cinéma".



Selon un communiqué de la direction du 25ème Festival Cèdre universel du court métrage, un programme aussi bien riche que varié a été concocté dans le cadre de cette édition initiée par l’Association ciné-club enfance et jeunesse d’Azrou.

Ce programme comporte du Ciné animation en plein air et animation musicale au profit des jeunes et des élèves des établissements scolaires des villes d’Azrou et d’Ifrane et une soirée en hommage à un grand nombre de stars du cinéma marocain.

Il porte aussi sur des rencontres ouvertes avec les jeunes créateurs, des tables rondes et débats sur la production et le métier du producteur, des concours d’écriture de scénarios, des master class avec des stars du cinéma et une exposition de nouveaux ouvrages sur le cinéma, ainsi que des ateliers de formation en matière d’écriture du scénario et de mise en scène avec des encadrants professionnels.