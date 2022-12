Essaouira à l’heure du Festival des femmes d'Al-Hadra et Al-Hal

23/12/2022

Du 23 au 24 décembre, la ville d'Essaouira vit au rythme du Festival des femmes d’Al-Hadra et Al-Hal Music après une longue absence due à la pandémie de Covid-19.



Pour cette édition, les organisateur ont invité le public à un voyage mystique via la musique spirituelle chantée et jouée par des femmes et qui porte les spectateurs dans une transe musicale et civilisationnelle.



Selon un communiqué des organisateurs de ce festival, cette édition accueillie par le Centre culturel collectif d'Essaouira, est marquée par un programme artistique riche ainsi que des expositions et des séminaires sur le soufisme dans les religions monothéistes, auxquels participent des chercheurs universitaires spécialisés dans la pensée soufie.



Mme Latifa Boumzog, présidente de l'Association des civilisations d’Essaouira et directrice du festival, a déclaré que cette édition se caractérise par une nouvelle vision afin de consolider l'esprit de convergence et de tolérance dans la ville et entre les civilisations. Et d’ajouter que cette année, le festival sera marqué par des performances artistiques distinguées, telles que la présentation de «Banat Lalla El Manana de Larache», «Banat Aissaoua» de Marrakech, Gnaoua Essaouira, Hamadcha Essaouira et Nass El Ghiwane de Casablanca.

Bouillon de culture

Festival de l'Ourika



La 4ème édition du Festival de l'Ourika aura lieu du 29 au 31 décembre dans la collectivité territoriale de l'Ourika, sous le thème "Tourisme et patrimoine".



Organisée par l’Union des Associations de la société civile de l’Ourika, en partenariat avec la région de Marrakech-Safi, cette édition célèbre le patrimoine en tant qu’un pôle d’attraction touristique, culturelle et économique, tout en sensibilisant à l’importance de sa préservation, selon un communiqué des organisateurs.



Ce rendez-vous culturel a ainsi pour objectif de débattre des moyens à mettre en œuvre pour préserver et réutiliser le patrimoine à travers la mise en place des normes qui favorisent sa contribution dans le développement économique et son utilisation comme un vecteur essentiel du tourisme dans la province, indique la même source.



Au menu de cette 4ème édition figurent des expositions, des tables rondes, des projections, des ateliers, des visites touristiques et des soirées artistiques.