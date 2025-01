Essaouira à l'heure du 1er Forum régional du tourisme "Siyaha"

Promouvoir un tourisme durable capable de relever les défis actuels et futurs

17/01/2025

Les travaux de la première édition du Forum régional du tourisme "Siyaha" ont débuté, mercredi à Essaouira, avec la participation d’un parterre de décideurs, de représentants d’institutions nationales et de nombreux acteurs et experts du secteur touristique.



Initié par la Chambre régionale de commerce, d’industrie et de services de Marrakech-Safi (CCIS-MS), sous le thème "Pour une durabilité et une innovation du tourisme dans la région de Marrakech-Safi", cet événement constitue une occasion d’échanger les idées et de renforcer les moyens de coopération pour stimuler l’innovation et promouvoir un tourisme durable capable de relever les défis actuels et futurs.



Intervenant à cette occasion, le gouverneur de la province d'Essaouira, Adil El Maliki, a souligné que le choix d’Essaouira pour abriter cette rencontre "n’est pas le fruit du hasard, mais constitue une opportunité privilégiée pour analyser la dynamique économique et sociale de la ville et de sa région", mettant en avant les performances exceptionnelles du secteur touristique, considéré comme un pilier essentiel du développement et un levier économique majeur pour la région, rapporte la MAP.



M. El Maliki a, dans la foulée, présenté un bilan détaillé des performances du secteur touristique au niveau de la Cité des alizés en 2024, évoquant une augmentation de la capacité d’accueil des hôtels classés à 11.252 lits (près du double par rapport à 2019), une hausse des nuitées de 8% et un taux d’occupation moyen de 47%, ainsi que des projets d’investissement majeurs d’environ 3 milliards de dirhams, incluant la relance de la station Mogador, avec la création de plus de 20.000 emplois à court et moyen termes.



Le gouverneur a également fait savoir que plusieurs projets structurants sont en cours de réalisation pour renforcer l’attractivité de la province, citant, dans ce sens, le programme de mise en valeur et de réhabilitation de l'ancienne médina, le projet de la Cité des arts et de la culture, dont le taux d'avancement des travaux a atteint 65%, et l’amélioration des accès à la côte atlantique, notamment la route côtière reliant Safi et Essaouira, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour les villages côtiers comme Sidi Kaouki et Moulay Bouzerktoun.



De son côté, le président de la CCIS-MS, Kamal Ben Khaled, a affirmé que la région de Marrakech-Safi, forte de ses atouts touristiques d’exception, qu’ils soient naturels, culturels ou historiques, occupe une place centrale dans le paysage touristique national, notant que conformément à ses prérogatives, la Chambre s’engage activement à soutenir les secteurs économiques des différentes provinces de la région, tout en œuvrant à renforcer la compétitivité des professionnels locaux du tourisme.



"Dans cette dynamique, l’organisation par le Royaume d'événements sportifs d'envergure mondiale (CAN 2025 et Mondial 2030) constitue une opportunité majeure pour impulser une transformation qualitative du secteur touristique, renforcer la position du Maroc parmi les grandes destinations touristiques mondiales et concrétiser les objectifs de la feuille de route nationale visant à attirer 26 millions de touristes à l’horizon 2030", a-t-il ajouté.



Pour sa part, le président du Conseil régional de Marrakech-Safi, Samir Goudar s'est attardé sur l'importance de consolider la destination Essaouira, notamment à travers des projets d'infrastructure à même de renforcer la connectivité de la ville avec les autres pôles touristiques et économiques du Royaume.



Dans ce sillage, M. Goudar a souligné la nécessité de desservir la ville avec une autoroute et une ligne ferroviaire, tout en améliorant les infrastructures aéroportuaires, dans le but de favoriser l'arrivée des touristes et d'investisseurs, contribuant ainsi à la croissance durable du secteur touristique et au rayonnement de la Perle de l'Atlantique tant sur le plan national qu'international.



Même son de cloche chez le président du Conseil communal d'Essaouira, Tarik Ottmani, qui a plaidé en faveur d’une amélioration des infrastructures de transport pour faciliter l’accès à Essaouira, "l'une des destinations touristiques les plus emblématiques du Royaume qui ne cesse de réaliser des performances inédites chaque année".



M. Ottmani a en outre insisté sur "la nécessité de donner toutes les chances à la Cité des Alizés afin de maximiser le potentiel de la ville et de ses environs, en tant que destination touristique incontournable, capable de rivaliser avec les meilleures destinations mondiales".



Par ailleurs, cette séance d'ouverture a été ponctuée par la remise du prix "Best Tourism Villages", décerné par l'Organisation des Nations unies pour le tourisme (ONU-Tourisme) au village côtier de Moulay Bouzerktoun, situé dans la province d'Essaouira, en reconnaissance de son excellence en matière de tourisme durable et de préservation de son patrimoine local.



Abordant diverses thématiques, le Forum "Siyaha" a pour objectif de faire la lumière sur les mécanismes de soutien et de développement du produit touristique, ainsi que sur l'importance de la formation continue des professionnels du secteur.



En offrant un cadre d’échange et de dialogue entre les participants, ce rendez-vous entend renforcer la coopération et favoriser le partage des meilleures pratiques en vue de promouvoir le développement du tourisme à l’échelle régionale.