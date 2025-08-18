Essaouira : Le Salon régional d’artisanat ouvre ses portes au public

18/08/2025

Le Salon régional d’artisanat a ouvert ses portes vendredi à Essaouira, avec la participation d’artisans et de coopératives issus de différentes provinces de la région Marrakech-Safi, offrant au public l’occasion de découvrir la richesse et la diversité des produits artisanaux.



Organisé par la Chambre d'artisanat de la région Marrakech-Safi, en partenariat avec le Secrétariat d’Etat chargé de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, la Maison de l’artisan, le Conseil provincial et le Conseil communal d'Essaouira, ce salon s’inscrit dans le cadre des efforts visant la promotion du secteur conformément à la stratégie du ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie Sociale et Solidaire.



Dans une déclaration à la presse, le président de la Chambre d’artisanat de la région Marrakech-Safi, Hassan Choumais, a souligné que le Salon régional de l’artisanat d’Essaouira 2025 constitue une plateforme d’échange et de mise en valeur du savoir-faire des artisans et artisanes de la région.



Organisée à l'occasion de la célébration de la Fête de la Jeunesse, cette édition offre une opportunité unique aux artisans de promouvoir leurs créations et d’élargir leurs débouchés commerciaux, a-t-il insisté.



Ce salon, qui regroupe plus de 80 exposants, se tient à une période où Essaouira connaît une affluence record de touristes nationaux et étrangers, et souligne le rôle important de ce type de manifestation dans la valorisation du savoir-faire des artisans.



L’artisanat représente un secteur primordial pour le développement économique de la région Marrakech-Safi.

Le nombre d’inscrits au Registre national de l’Artisanat (RNA) au niveau de cette région a atteint 62.923 jusqu’à fin décembre 2024.



Le chiffre d’affaires du secteur de l’artisanat s’est situé à 7,4 milliards de dirhams (7 % du chiffre d’affaires national), tandis que l’indice d’emploi a atteint 74.652 emplois (5 % du chiffre national).