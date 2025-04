Essaouira : Inauguration d’une unité médico-sociale et administrative de la MGPAP

10/04/2025

La Mutuelle Générale du Personnel des Administrations Publiques (MGPAP) a inauguré, mercredi à Essaouira, une nouvelle unité médico-sociale et administrative, dans le cadre de sa stratégie de renforcement des services de proximité au profit de ses adhérents.



Cette structure multidisciplinaire, dont la cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence notamment du président du Conseil d’administration de la MGPAP, Ibrahim El Othmani, des membres du bureau exécutif de ladite mutuelle et des représentants des autorités locales, a pour mission de faciliter l’accès aux services mutualistes de base pour les adhérents de la MGPAP et leurs ayants droit dans la province, ainsi que pour les affiliés aux mutuelles partenaires.



Érigée sur une superficie totale de 160 m2, cette unité moderne, qui dispose d'une équipe pluridisciplinaire composée de 11 cadres administratifs, médicaux et techniques, propose une offre diversifiée de services, allant de l’accueil et la gestion des dossiers de maladie, à l’adhésion, la prévoyance sociale et la mise à jour des situations administratives.



Sur le plan médical, elle met à disposition de ses adhérents des prestations en soins dentaires, en prothèses dentaires amovibles et en optique, ainsi que des consultations de médecine générale, l’objectif étant d’améliorer l’accessibilité et la qualité des services offerts aux bénéficiaires.



Dans une déclaration à la presse à cette occasion, M. El Othmani a indiqué que l’inauguration de cette unité s’inscrit dans la dynamique de mise en œuvre de la stratégie quinquennale 2021-2025 de la MGPAP, qui vise à renforcer le maillage territorial des services mutualistes, à travers la création d’un réseau intégré de structures de proximité.



Il a, dans cette lignée, précisé que cette nouvelle structure, récemment réaménagée et modernisée, permettra d’améliorer l’accès aux prestations administratives et sanitaires pour plus de 7.000 adhérents de la MGPAP et leurs ayants droit dans la province d’Essaouira, ainsi que pour les affiliés aux mutuelles partenaires.



L'inauguration de cette unité s’inscrit pleinement dans le cadre du chantier de la régionalisation avancée, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, relatives à la consécration de la décentralisation et au renforcement de l'accès équitable aux services sociaux sur l’ensemble du territoire national, a-t-il fait observer.



À noter que l'inauguration de cette structure intervient quelques jours après la signature d’une convention de partenariat entre la MGPAP et la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé (FM6SS).



Cet accord permettra aux adhérents de ladite mutuelle et à leurs ayants droit de bénéficier de prestations médicales dans les établissements hospitaliers et laboratoires relevant de la FM6SS, répartis sur l’ensemble du Royaume, y compris ceux en cours de réalisation.