Espagne: Un réseau de passeurs de migrants yéménites démantelé

04/08/2025

La police espagnole a annoncé lundi avoir démantelé un réseau criminel soupçonné de faire passer clandestinement des migrants principalement yéménites vers la Grande-Bretagne et le Canada à l'aide de faux passeports.



Après avoir obtenu des documents de réfugiés en Grèce, les migrants se rendaient dans des aéroports européens où des membres du réseau leur remettaient de faux passeports pour leur permettre de gagner ces deux pays, a précisé la police dans un communiqué.

Le groupe aurait organisé plus de 40 tentatives de migration irrégulière, en facturant le passage jusqu'à 3.000 euros par personne.



Le Canada avait alerté les autorités espagnoles de plusieurs tentatives d'entrée de ressortissants yéménites depuis des aéroports espagnols avec de faux documents de voyage.

Les forces de l'ordre ont arrêté onze membres présumés du réseau, dont son chef présumé, lors de perquisitions dans le nord de l'Espagne et à Madrid.



La police a expliqué avoir retracé des réservations de vols, des transferts d'argent, des paiements par carte bancaire, des images de vidéosurveillance d'aéroport et des autorisations de voyage électroniques dans le cadre de son enquête sur ce réseau, ouverte en septembre.



Les autorités d'Autriche, de Finlande, d'Allemagne, d'Irlande, de Suisse et de Grande-Bretagne ont participé à l'enquête, et l'agence Europol de l'Union européenne a contribué à l'analyse des données provenant des téléphones saisis aux suspects.