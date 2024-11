Espagne-Maroc : Focus sur le développement du transport maritime entre les deux pays

29/11/2024

Les moyens de développer les échanges commerciaux et promouvoir le transport maritime entre le Maroc et l'Espagne ont été au menu d'une conférence, jeudi à Motril (sud de l'Espagne).



Initiée sous le thème "Renforcer la compétitivité du transport maritime à courte distance", cette rencontre technique, organisée par l’Autorité portuaire de Motril en collaboration avec l’Association espagnole pour la promotion du transport maritime à courte distance, a mis l’accent sur des enjeux stratégiques tels que la durabilité, l’efficacité logistique et la compétitivité des échanges entre le Maroc et l'Espagne.



A cette occasion, le président de l’Autorité portuaire de Motril, José García Fuentes, a mis en avant la position géographique privilégiée des deux pays, et leur rôle comme point de transit clé pour les flux commerciaux entre les rives européenne et africaine de la Méditerranée, rapporte la MAP.



Profitant de la présence du directeur des opérations d’importation et d’exportation du port marocain de Tanger-Med, Idriss Aarabi, le responsable espagnol a salué la coopération "exemplaire" entre les deux ports, qualifiant Tanger-Med du "plus important port du continent africain et la meilleure option pour connecter l’Europe à l’Afrique".



Cette coopération, selon lui, facilite le développement économique et logistique des deux partenaires et renforce la compétitivité des lignes maritimes régulières.

Passant en revue les investissements entrepris pour la modernisation des équipements portuaires, M. García Fuentes a souligné que les infrastructures portuaires jouent un rôle essentiel dans le développement économique des régions côtières.



Pour sa part, la maire de Motril, Luisa García Chamorro, a insisté sur l’impact économique des connexions maritimes régulières avec le Maroc, qui favorisent non seulement les échanges commerciaux mais également l’arrivée de touristes marocains dans la région de Grenade.



Les travaux de cette conférence se sont concentrés sur trois axes majeurs, mettant en lumière les nouvelles perspectives du transport maritime à courte distance (TMCD), l’avenir des liaisons entre Tanger et l’Espagne, ainsi que les opportunités offertes par le projet d’extension du poste de contrôle frontalier de Motril.



Au menu de cette rencontre figurait aussi une table ronde animée par des représentants des services douaniers, du ministère espagnol de l’Agriculture, des compagnies maritimes et des opérateurs logistiques, pour débattre des défis à relever pour le développement du transport maritime et la réduction des coûts dans la chaîne logistique.