Espagne: Le FC Barcelone s'en sort à Valence grâce à un doublé de Lewandowski

18/08/2024

Mené 1-0 en fin de première mi-temps, le FC Barcelone a renversé Valence à Mestalla samedi (2-1) grâce à un doublé de Robert Lewandowski et réussi ses débuts en Liga sous les ordres de l'Allemand Hansi Flick.



Le buteur polonais a frappé sur ses deux premières occasions dans un match serré qui paraissait mal embarqué, d'abord en répondant à l'ouverture du score de l'Espagnol Hugo Duro (45e+5, 1-1) puis en transformant un pénalty provoqué par Raphinha en début de seconde période (49e, 2-1).



Pour sa première sur le banc catalan, Hansi Flick, arrivé cet été en remplacement de Xavi Hernandez, n'a pas eu d'autres choix que d'aligner un onze remanié, privé de plusieurs titulaires dont Pedri, Gündogan, De Jong et Araujo et de la recrue estivale Dani Olmo, pas encore prêt physiquement mais surtout pas encore inscrit auprès de la Ligue espagnole par manque de liquidités.



Entreprenants en début de partie sous l'impulsion du phénomène Lamine Yamal et du Brésilien Raphinha, accompagnés par les montées d'Alejandro Baldé, ses hommes ont bien failli se compliquer la tâche, à l'image du jeune champion olympique Pau Cubarsi proche de marquer contre son camp par deux fois (14e, 22e).



La partie s'est emballée à quelques minutes de la pause, l'attaquant valencian Hugo Duro ouvrant le score de la tête sur un caviar de Diego Lopez (44e, 1-0) avant un sauvetage de chaque côté du défenseur Yarek (45e+2) et de Cubarsi (45e+3) sur une reprise de Duro après une relance ratée de Ter Stegen.



Introuvable jusqu'ici, Robert Lewandowski a fait parler ses talents de buteur en égalisant en renard des surfaces sur une remise de Lamine Yamal, bien trouvé à l'opposé par Baldé (45e+5, 1-1), et a donné l'avantage aux siens au retour des vestiaires sans trembler sur pénalty (49e, 2-1).

L'ex-buteur du Bayern Munich a eu la balle du triplé plus tard en deuxième mi-temps mais il a trouvé sur sa route le portier valencian Giorgi.



Mamardashvili (70e), bien heureux de voir une frappe de Pedri, entré en jeu à la 64e minute, passer à côté de son poteau droit (85e) puis Marc Casado, milieu de terrain de 17 ans plutôt à son avantage pour sa première titularisation en professionnel, manquer de sang-froid devant son but (90e+1).