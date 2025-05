Espagne : Interpellation d'un membre de “Daech” en collaboration avec la DGST

18/05/2025

La Garde civile espagnole a annoncé, vendredi, l’interpellation à Guadalajara, dans le centre de l'Espagne, d’un individu pour son appartenance à l’organisation terroriste "Daech", lors d’une opération menée conjointement avec la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST).



"Grâce à la coopération étroite entre les deux services de sécurité, la présence de l’individu sur le territoire espagnol a pu être confirmée, ce qui a permis de relancer la procédure judiciaire engagée contre lui au Maroc pour des faits liés au terrorisme", indique la Garde civile dans un communiqué.



À la suite de son arrestation, le suspect a été déféré devant le juge de l'Audience nationale, juridiction compétente en matière de mandats d’arrêt internationaux, précise la même source.

La Garde civile a fait savoir que la lutte contre les menaces terroristes constitue une priorité pour les différents services antiterroristes nationaux et internationaux.



Cette opération s’inscrit dans le cadre de la coopération continue entre l’Espagne et le Maroc en matière de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme, et les efforts des deux pays en faveur de la sécurité régionale et internationale.