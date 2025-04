Espagne - Coupe du Roi : Rüdiger, Bellingham et Lucas Vazquez expulsés en fin de match, l'Allemand risque gros

29/04/2025

Trois joueurs du Real Madrid, Antonio Rüdiger, Jude Bellingham et Lucas Vazquez ont été expulsés pour des protestations violentes envers l'arbitre en toute fin de match samedi soir lors de la finale de Coupe du Roi perdue face au FC Barcelone en prolongation (3-2), et risquent d'être suspendus.



Selon le règlement de la Fédération espagnole de football, le défenseur allemand pourrait écoper de quatre à douze rencontres de suspension, pour avoir "lancé un objet" vers l'arbitre Ricardo de Burgos Bengoetxea, qui avait fondu en larmes vendredi en dénonçant les pressions constantes de la chaîne Real Madrid TV.



Cette suspension s'appliquerait notamment aux prochains matchs de Liga, alors que le Real compte quatre longueurs de retard sur le Barça, leader, qu'il affronte le 11 mai prochain pour un choc décisif dans la course au titre.



Bellingham et Lucas Vazquez, eux aussi exclus pour protestation alors qu'ils étaient sur le banc pendant la prolongation, risquent eux une sanction moins lourde, qui n'impactera pas leur fin de saison et sera purgée l'an prochain en Coupe du Roi.



Selon le rapport arbitral du match, le milieu anglais a reçu un carton rouge pour avoir montré "un comportement agressif" envers l'arbitre, et a même dû être "retenu par ses coéquipiers" alors qu'il tentait de revenir sur la pelouse.



"Je ne veux pas parler de l'arbitre. Je ne sais pas ce qui s'est passé à la fin du match", a réagi l'entraîneur madrilène Carlo Ancelotti, averti pour les mêmes raisons pendant la rencontre.

Cette finale s'est jouée dans un contexte délétère autour de l'arbitrage, après la prise de parole de ses deux arbitres principaux vendredi dénonçant les pressions constantes de Real Madrid TV et annonçant une riposte collective à venir face aux vagues de harcèlement qu'ils subissent.



Ces propos ont provoqué la colère du géant espagnol, lancé depuis février dernier dans une guerre institutionnelle contre un arbitrage qu'il juge "complètement discrédité" et un système "corrompu de l'intérieur", après des décisions en sa défaveur en Liga.



Après avoir boycotté les activités médias de veille de match, le club madrilène avait notamment mis sa participation à la finale en doute en fustigeant des déclarations "inadmissibles" des arbitres, censées prouver leur partialité, avant de se rétracter.