Es-Semara: Campagne médicale de chirurgie de la cataracte

19/06/2024

Une campagne médico-chirurgicale dédiée à la chirurgie de la cataracte a été organisée, jeudi, à Es-Semara, en vue de rapprocher les soins de santé des catégories vulnérables dans la province.



Cette initiative, menée par la Délégation provinciale de la Santé et de la Protection sociale d'Es-Semara, en collaboration avec l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), et en partenariat avec les Conseils élus, vise à aider 30 patients démunis souffrant de la cataracte à retrouver une vue normale.



Dans une déclaration à la presse, la déléguée provinciale de la Santé et de la Protection Sociale, Safia Joumani, a souligné que cette action solidaire a été supervisée par un médecin spécialiste en chirurgie ophtalmologique, notant que les patients vont profiter d'un accompagnement et d’un suivi post-opératoire.



Lors de cette campagne, 70 patients ont bénéficié de consultations ophtalmologiques et 30 patients ont été retenus pour une chirurgie de cataracte, a-t-elle précisé, faisant savoir que des campagnes similaires seront organisées, compte tenu de la demande croissante sur ces opérations.



Pour sa part, le médecin spécialiste en chirurgie ophtalmologique à l’hôpital provincial d’Es-Semara, Imran Achban, a indiqué que les patients ont bénéficié des examens essentiels pour prévenir toute complication pendant ou après l'opération, ainsi que la fourniture gratuite de médicaments et de conseils nécessaires.



Après avoir souligné que cette campagne médico-chirurgicale s'est déroulée dans les meilleures conditions, il a relevé que cette initiative s'inscrit dans le cadre de rapprochement des services de santé des citoyens de la province et de renforcement des efforts du ministère dans le traitement de la cataracte.



Dans des déclarations similaires, les bénéficiaires ont pour leur part mis en relief cette initiative qui leur a permis de réaliser ces opérations avec succès et d'alléger leurs souffrances.