Eriksen débarque à l'Inter

30/01/2020

Le milieu de terrain offensif danois Christian Eriksen a été transféré de Tottenham à l'Inter Milan, a annoncé mardi le club italien.

Eriksen, âgé de 27 ans, dont le contrat aux Spurt arrivait à son terme en juin, s'est engagé avec l'Inter jusqu'en 2024.

Dans son communiqué, où le joueur pose en costume à l'intérieur de la fameuse Scala de Milan, le club milanais ne précise pas le montant du transfert, mais les médias sportifs italiens l'estiment à environ 20 millions d'euros.

"Le moment est venu de relever un nouveau challenge. Je suis très heureux de pouvoir jouer en Serie A dans un grand club comme l'Inter. C'est un club fantastique", a déclaré Eriksen (95 sélections) à la chaîne TV du club.

Le Danois était arrivé à Londres en 2013, en provenance de l'Ajax Amsterdam. Il a marqué 69 buts en 305 matches avec le club londonien.

Il a joué un rôle important dans le parcours de Tottenham jusqu'à la finale de la Ligue des champions la saison dernière. A Milan, il doit apporter un peu plus de créativité et de pouvoir offensif au sein du milieu de terrain d'Antonio Conte.

Le technicien italien continue donc son marché en Premier League, après avoir déjà recruté cet hiver Ashley Young à Manchester United et Victor Moses à Chelsea.

Deuxièmes de Serie A à trois longueurs de la Juventus, les nerazzurri peuvent croire au titre et devraient encore recruter un avant-centre pour épauler Romelu Lukaku et Lautaro Martinez.

Ce N.9 devrait être soit Olivier Giroud (Chelsea) soit Fernando Llorente (Naples).

Naples et l'Inter Milan ont par ailleurs conclu une autre opération de transfert ce mardi, avec le départ vers Naples de l'attaquant international italien Matteo Politano. Il s'agit d'un prêt avec obligation d'achat.