Eric Ciotti réitère son soutien à la souveraineté du Maroc sur le Sahara

Dans un entretien accordé à i24NEWS

15/05/2023

Eric Ciotti, président du parti français Les Républicains, a réitéré son soutien à la souveraineté du Maroc sur le Sahara dans un entretien accordé à Cyril Amar pour le magazine Maghreb sur i24NEWS, la chaîne d'information internationale du groupe Altice.



«Il suffit de regarder le développement de ces régions du Sahara, administrées aujourd’hui de façon exemplaire par le Maroc, pour mesurer qu’il n’y a plus de débat ! Le débat est simplement entretenu pour des raisons de politique intérieure par l’Algérie», a souligné Eric Ciotti, qui a effectué récemment une visite au Royaume en compagnie d’une délégation d’élus des Républicains.



En ce qui concerne le choix du Maroc pour son premier déplacement en tant que président des LR, Eric Ciotti a affirmé: «Dans cette région tourmentée, le Maroc est une puissance d’équilibre et un partenaire de la France depuis des années. Mais, aujourd’hui le Maroc traverse dans ses relations avec la France d’immenses difficultés». Et d’ajouter : «Je voulais dire à mes amis marocains qu’il y a en France des voix qui ne se satisfont pas de cette relation dégradée».

Il a également appelé le président Emmanuel Macron à «renouer un fil entre la France et le Maroc, deux amis historiques».



Enfin, sur le plan migratoire, le député des Alpes-Maritimes a insisté sur l’importance du Maroc pour l’Europe: «Aujourd’hui le Maroc joue le rôle de garde-frontières de l’Europe ! […] Rien ne serait plus faux que d’accuser les Marocains de laxisme migratoire. Il reste néanmoins à améliorer, via un échange partenarial, la question des laissez-passer consulaires».



Concernant les relations franco-algériennes, Eric Citotti a assuré: «On a fait beaucoup de concessions à l’égard de l’Algérie et je ne vois que très peu de retours. La France doit parler à tout le monde mais elle ne peut pas mettre tous ses interlocuteurs sur le même plan, d’autant que certains ont des postures très agressives et nourrissent des alliances avec ceux qui sont aujourd’hui ses ennemis».



A rappeler qu’Eric Ciotti a effectué du 3 au 5 mai une visite au Royaume au cours de laquelle il s’est entretenu avec le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et d’autres personnalités politiques marocaines.



«Nous devons aujourd'hui faire en sorte que les erreurs commises et le manque de considération témoigné à l'égard du Maroc soient réparés», a affirmé le chef de file des LR lors d’un point de presse organisé à l’issue de sa rencontre avec Aziz Akhannouch, ajoutant que «l'Europe ne peut pas adresser des messages aussi inamicaux à l'endroit du Royaume, nous avons besoin de ce lien si puissant entre le Maroc, l'Union européenne et la France».



Eric Ciotti a exprimé clairement sa position à propos du Sahara marocain. Il a ainsi écrit, le 4 mai 2023, sur Twitter à l’issue de sa rencontre avec Nizar Baraka: «Sur la question du Sahara occidental, la souveraineté du Maroc est indiscutable. Il est urgent de résoudre cette question stratégique ! ».



Mourad Tabet