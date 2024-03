Eric Chacour, lauréat du Prix des 5 continents de la Francophonie 2024

27/03/2024

L’écrivain Eric Chacour (Canada, Egypte) a remporté le Prix des 5 continents de la Francophonie 2024 avec son premier roman “Ce que je sais de toi”, a annoncé, mardi, l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).



«La trame de ce premier roman emprunte des chemins actuels dans le monde exploré par notre prix. La tradition rompue, un amour irrecevable, l’exil, la tension du retour, l’impossible résolution entre des vies écartelées dans le temps, l’espace, les espérances (...) Une histoire d'amour, de mémoire et de dévastation», a considéré le jury, présidé par l’écrivaine Faouzia Zouari, dans un communiqué de l'OIF.



Né à Montréal de parents égyptiens, Eric Chacour a partagé sa vie entre la France et le Québec. Diplômé en économie appliquée et en relations internationales, il travaille aujourd'hui dans le secteur financier.

Par ailleurs, la mention spéciale a été attribuée au Marocain Khalid Lyamlahy pour son roman “Evocation d'un mémorial à Venise” (Editions Présence africaine, France, 2023).



«Enquête et introspection du narrateur à partir du destin tragique d’un exclu dans la ville du tourisme, du carnaval, de l’amour... Ecriture poétique et envoûtante, témoignage percutant sur la migration douloureuse et le sort indigne des déplacés avec clarté de vue et questionnements profonds. Le texte dépasse la spéculation et touche aux limites de l’humanité», estime le jury.



Khalid Lyamlahy est un universitaire, écrivain et critique littéraire marocain vivant aux Etats-Unis. Avant « Evocation d’un mémorial à Venise », il a publié en 2017 "Un roman étranger" chez Présence africaine.



Créé en 2001 par l’OIF, le Prix des cinq continents de la Francophonie récompense chaque année un texte de fiction narrative (roman, récit et recueil de nouvelles) original. Il met en lumière des talents littéraires reflétant l’expression de la diversité culturelle et éditoriale en langue française sur les cinq continents. Concrètement, les lauréat(e)s reçoivent un montant de 15.000 euros (5.000 euros pour la mention spéciale du jury) et bénéficient d’un accompagnement promotionnel pendant toute une année, l’OIF assurant leur participation à des rencontres littéraires, événements et salons internationaux.



Célébrée cette année hors les murs de l'OIF, dans un format entièrement renouvelé, la 22e cérémonie de remise du Prix des 5 continents de la Francophonie s’est déroulée mardi au Musée de l'Homme à Paris, en présence de Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de la Francophonie, Franck Riester, ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargé de la Francophonie et des finalistes, des membres du jury et de représentants du monde littéraire et diplomatique.