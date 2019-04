“Erased The beginning” remporte le Grand prix du Festival Handifilm

03/04/2019

Le film marocain "Erased The beginning" du réalisateur Hakim Kebabi a remporté le Grand prix de la compétition internationale du court métrage de la 13ème édition du Festival Handifilm, tenue du 28 au 30 mars à Rabat, sous le thème "Pour un monde filmique accessible à tous". Les trois autres prix du palmarès ont été attribués respectivement aux films espagnol, italien et français, ont indiqué les organisateurs dans un communiqué.

Quant à la compétition internationale spéciale juniors du très court métrage, elle a mis à l’honneur le travail de deux lycées de Casablanca qui se sont attribué la part du lion en raflant le Grand prix et le prix du

scénario.

Concernant les prix du meilleur documentaire et du meilleur message de conscientisation sur le handicap, ils sont revenus aux jeunes Hollandais et Italiens, selon la même source. Tenue sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, avec l'appui du ministère de la Communication et de la Culture et du ministère de la Famille, de la Solidarité, de l’Egalité et du Développement social, l'édition 2019 du festival a permis la projection de 24 films représentant huit pays et l'organisation de plusieurs activités parallèles, notamment des hommages, une caravane de cinéma et des ateliers, ainsi qu’une matinée récréative au profit des enfants et des familles.