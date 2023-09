Eqdom : Le PNB en recul de 5% au premier semestre

Le produit net bancaire (PNB) d'Eqdom s'est établi à fin juin 2023 à 293 millions de dirhams (MDH), contre 307 MDH un an auparavant, soit une baisse de 5%.



Cette baisse est notamment en lien avec des encours clients en baisse de 4%, suite à l’amortissement naturel des encours non suffisamment compensé en 2022 par la production, indique Eqdom dans un communiqué sur ses résultats à fin juin 2023.



Quant la production, elle a affiché une nette progression par rapport à la même période en 2022 de 19%, soit +204 MDH, dans un marché APSF (Association professionnelle des sociétés de financement) qui progresse de 11%, malgré une conjoncture économique difficile et un contexte inflationniste, grâce à la mise en place d’une nouvelle politique commerciale, précise la même source. De leur côté, les encours de refinancement ont enregistré une baisse de 4% entre fin juin 2022 et fin juin 2023, malgré la hausse du taux directeur, suite à la baisse des encours bruts clients.