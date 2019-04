Epreuve lituanienne pour l’équipe du Maroc de Coupe Davis

04/04/2019

Mehdi Tahiri : En tant que capitaine, mon rôle est de motiver mes joueurs à avoir cette rage de vaincre

Mugevicius Rimvydas : La rencontre sera difficile pour les deux parties



Les joueurs de la sélection marocaine de tennis sont "très motivés" et "bien préparés" en vue de remporter leur rencontre face à la Lituanie, comptant pour le groupe II (zone Europe-Afrique) de la Coupe Davis, a affirmé, mardi à Marrakech, le capitaine de l'équipe nationale, Mehdi Tahiri.

Lors d'une conférence de presse, organisée au Royal Tennis Club de Marrakech, Mehdi Tahiri a indiqué que l'équipe nationale est arrivée quelques jours en avance à la cité ocre pour peaufiner sa préparation, mieux s’adapter aux courts, récemment rénovés, et être ainsi dans les meilleures conditions possibles le jour "J".

Il a souligné que les tennismen nationaux sont très motivés pour défendre les couleurs du Maroc lors de cette rencontre, prévue les 5 et 6 avril, tout en se félicitant de la cohésion, de la confiance et de l'ambiance au sein du groupe, ainsi que de l’état d’esprit positif qui règne dans les rangs de la sélection en prévision de ce rendez-vous tennistique.

Le capitaine Tahiri a assuré que ses poulains vont se surpasser, donner le meilleur d’eux-mêmes et jouer à fond leurs chances afin d’être à la hauteur des attentes de tous les Marocains, notant qu’ils vont jouer, avec combativité et courage, point par point lors de chaque match.

Dans ce sens, il a fait remarquer qu’il compte également sur le soutien du public marrakchi pour encourager ces jeunes joueurs qui ne ménageront aucun effort pour apporter la joie au peuple marocain. "Nous comptons fortement sur la présence massive du public pour pousser et soutenir l’équipe nationale", a-t-il insisté.

Reconnaissant que sur le papier, l’équipe adverse compte de bons joueurs mieux classés que ceux de l’équipe nationale, Mehdi Tahiri a relevé que le classement dans ce genre de compétitions a peu d’importance, estimant que ce sont d’autres facteurs qui entrent en jeu dans ce type de confrontations de haut niveau, notamment la motivation, le mental et la combativité dès l’entame de chaque match et jusqu'au dernier point.

"En tant que capitaine de l’équipe nationale, mon rôle est de motiver mes joueurs pour ne pas penser au classement, avoir cette rage de vaincre et être en forme et fin prêts le jour J en vue de bien aborder cette compétition", a-t-il dit.

De leur côté, le capitaine de la sélection de Lituanie, Mugevicius Rimvydas et son joueur leader Berankis Ricardas, ont déclaré que l’équipe s’est bien préparée à ce rendez-vous pour affronter la sélection marocaine qui compte de très bons joueurs fortement motivés, estimant que cette rencontre sera difficile pour les deux parties.

Ils ont aussi affirmé que les joueurs de chaque sélection ne ménageront aucun effort et se livreront, sans nul doute, à une rude bataille pour défendre leurs chances et les couleurs de leur pays, précisant que tous les matchs se joueront à quelques détails près.

A rappeler que la sélection marocaine en lice est composée de Lamine Ouahab, Adam Moundir, Anas Fettar, Amine Ahouda et Yassir Kilani, outre le capitaine de l'équipe Mehdi Tahiri.

Quant à la sélection de Lituanie, elle est constituée de Berankis Ricardas, Grigelis Laurynas, Tverijonas Julius et Sabaliauskas Ainius, ainsi que du capitaine de l’équipe Mugevicius Rimvydas.

Cette rencontre de la Coupe Davis comprendra quatre matchs de simple et un match de double. Chaque match (simple et double) sera disputé au meilleur de trois sets avec jeu décisif.